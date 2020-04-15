Лыжник сборной России Сергей Устюгов признался, что его чуть не отчислили из окружной команды в 15-летнем возрасте.

«После первого сбора [с лыжной юношеской сборной ХМАО-Югры] меня хотели выгнать – недисциплинированный, резкий, на рожон лез, правилам не подчинялся. Не люблю диктаторов, которые сказали, а ты хоть умри, но сделай.

Написал три объяснительные, наказывали тренажерами. В плане порядка, когда тренер приходит, а у меня вещи раскиданы: «А ты собирай их хорошо, чтобы лежали лучше». Но мне так удобно!

Сейчас бы сказал: «Дверь там, чтобы я тебя здесь не видел». Но на тот момент я себе этого позволить не мог, просто ругался: «Что ты в моих вещах роешься?» – сообщил Устюгов в интервью Eurosport.ru.

Сергей – победитель многодневки «Тур де Ски-2017» и двукратный чемпион мира-2017.

За карьеру 28-летний лыжник работал с Иваном Брагиным, Юрием Бородавко, Олегом Перевозчиковым, Рето Бургермайстером и Изабель Кнауте. Сейчас он тренируется с немцем Маркусом Крамером.

Репортаж с родины Устюгова и интервью самого спортсмена читайте на Eurosport.ru.

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