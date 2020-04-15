Российский лыжник Сергей Устюгов в интервью Eurosport рассказал, как несколько лет назад отверг предложение стать гостем «Вечернего Урганта».

«Меня в 2017-м приглашали в «Вечерний Ургант». Это было неофициально – пресс-атташе ФЛГР писала, что ждут такого-то числа. Сейчас, если бы позвали, я бы подумал, а на тот момент решил, что это лишняя трата времени. Я в самолет в Норвегии сажусь, до дома еще не доехал, а мне уже говорят: «Ты должен быть на «Вечернем Урганте» такого-то числа». А почему я должен? Я домой хочу, соскучился», – заявил Устюгов.

Сергей – двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017.

Полностью интервью с Устюговым можно прочитать по ссылке.

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