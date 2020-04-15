Первый тренер Сергея Устюгова Иван Брагин рассказал о том, что случилось с людьми из круга общения лыжника в юношестве.

«Были тяжелые моменты, надо было его удержать. Самый главный враг всех спортивных секций – улица, лишь бы туда не ушел. Те парни из его круга общения сейчас кто где – кто-то в тюрьме отсидел за хулиганство, кто-то спился», – рассказал Брагин корреспонденту Eurosport Данилу Тармасинову.

Сергей – двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017.

Полностью интервью с Устюговым можно прочитать по ссылке.

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