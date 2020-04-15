Getty Images
Первый тренер Устюгова: «Из его круга общения кто-то отсидел, кто-то – спился»
Грустные подробности жизни в Междуреченском.
Первый тренер Сергея Устюгова Иван Брагин рассказал о том, что случилось с людьми из круга общения лыжника в юношестве.
«Были тяжелые моменты, надо было его удержать. Самый главный враг всех спортивных секций – улица, лишь бы туда не ушел. Те парни из его круга общения сейчас кто где – кто-то в тюрьме отсидел за хулиганство, кто-то спился», – рассказал Брагин корреспонденту Eurosport Данилу Тармасинову.
- Сергей – двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017.
Полностью интервью с Устюговым можно прочитать по ссылке.