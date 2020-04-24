Норвежский лыжник считает, что в условиях локдауна российским спортсменам легче конкурентов.

Бывший норвежский лыжник Петтер Нуртуг считает, что у российских атлетов будет преимущество в подготовке к Олимпиаде из-за коронавируса.

«Российские лыжники могут проходить высотную акклиматизацию внутри страны, у них есть несколько подходящих мест. Им не нужно пересекать границу, и это дает им преимущество перед Олимпиадой. Считаю, что стоит разрешить использование кислородных масок. Если у наших лыжников будет недостаточное количество времени для тренировки в горах – это может станет большим минусом для норвежцев», – цитирует Нортуга TV2.

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Кислородные маски запрещены с 2003 года.

Нуртуг – двукратный олимпийский чемпион.

Он завершил карьеру в 2018 году.

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