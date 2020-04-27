Дружбы нет, конфликта тоже.

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о взаимоотношениях с Александром Большуновым, который выиграл общий зачет Кубка мира по итогам сезона-2019/20.

«В команде я со всеми хорошо общаюсь, хорошие отношения. Такого, чтобы кто-то ото всех отстранялся... У нас два человека таких в команде. Не буду раскрывать их имен, но они есть. Друзья у меня в команде – это Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Иван Кириллов, Андрей Краснов. Маркус Крамер и Сергей Турышев, хоть они и наши наставники. У нас настоящая команда.

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С Большуновым мы особо не общались и сейчас особо не общаемся. Так, привет и пока. Можем перекинуться парой слов. Такого, чтобы прийти к нему в комнату чай пить – этого нет. Кто сейчас король лыж? Это тот, кто выигрывает 30 км и 50 км на одном чемпионате мира. На данный момент это Петтер Нуртуг.

Саня молодец, красавчик, выиграл Кубок мира, я рад за него. Я сам хотел и до сих пор хочу такую победу. Я искренне рад за него, потому что в России это впервые. Рад, что это случилось, когда я еще бегаю», – сказал 28-летний Устюгов в интервью Fischer Russia.

Сергей стал двукратным чемпионом мира в 2017 году.

В сезоне-2019/20 он стал вторым на «Тур де Ски» вслед за Большуновым.

После «Тур де Ски» фанаты Устюгова называли Большунова рюкзаком. Что это такое?

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