У норвежцев появились проблемы, в которых виноват не Большунов.

Пандемия коронавируса безжалостно прошлась по летним видам: парализовало национальные чемпионаты по футболу и еврокубки, заморожены теннисные рейтинги, перенесли Евро и Олимпиаду. Зимники завершили сезон с малыми жертвами: у лыжников и биатлонистов отменили последние этапы, у фигуристов – чемпионат мира. Однако было бы глупо заявить, что они вышли из ситуации с наименьшими потерями и в октябре-ноябре спокойно начнут сезон, если мир успешно поборет коронавирус.

Первыми тревогу забили норвежские лыжники – безоговорочные топы этого вида спорта, несмотря на победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира. В Норвегии другая модель финансирования элитного спорта: атлетам платит не государство, а спонсоры (в том числе личные) и партнеры. Из-за пандемии команда не сможет выехать на первые сборы в Согнефьеллет и Телемарк, которые обычно проводятся в мае, а высотная подготовка на рубеже лета и осени может сорваться из-за ограничений на перемещение между странами. Высказывались опасения, что сборной из-за финансовых проблем грозит сокращение численного состава. Также в опасности выплата зарплат и стипендий лыжникам.

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«У нас было два вида пособий. Первое – спонсорский доход, часть которого мы передавали лыжникам. Это примерно 200 тысяч норвежских крон (17,6 тысяч евро – Eurosport.ru), эти деньги останутся. Также у нас была так называемая банковская стипендия на сумму свыше 100 тысяч норвежских крон. Теперь эти выплаты исчезнут, но лыжники получат дополнительное рекламное место на куртках, которое смогут продать сами», – объяснил Эспен Бьервиг из лыжной ассоциации Норвегии.

Сьюр Рёте, Пол Голберг, Йоханнес Клебо, Ханс Кристер Холунн Фото: Getty Images

«Может ли это означать появление классовых различий в лыжных гонках?» – уточнил журналист Эрнст Лерсвеен. «Думаю, да», – честно ответил Бьервиг.

На первый взгляд, самостоятельная продажа спонсорских слотов не должна стать большой проблемой для медийно раскрученной сборной Норвегии. На деле это не так – рейтинговой команду делают две суперзвезды, Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг. У них проблем с поиском личных спонсоров нет и не будет: Йоханнес ведет на ютьюбе поулярный влог на 109 тысяч подписчиков, и на его образ целенаправленно работает вся семья, а в инстаграме Терезы каждый третий пост – реклама или анонс мероприятия-партнера. Такого нет ни у Хейди Венг и Ингвильд Эстберг, ни у Эмиля Иверсена, а о менее титулованных партнерах не стоит и говорить.

«Максимум пользы получат лучшие спортсмены, – говорит действующий чемпион мира в марафоне Ханс Кристер Холунн. – У них наибольшая рыночная стоимость и лучшая зарплата. Так устроен мир. Теперь мне придется самостоятельно выйти на рынок и найти своего спонсора. Это никогда не было легко, а сейчас будет еще труднее».

У инстаграма Холунна всего 15 тысяч фолловеров, последняя публикация датирована 23-м февраля – такого отношения к соцсетям не позволяют даже суперскрытные Большунов и Устюгов.

«В последние пять лет я стопроцентно сосредоточился на том, чтобы стать классным лыжником, и я чувствую, что улучшил навыки. Но я мог бы заработать больше, если бы поставил в приоритет сотрудничество со спонсорами. Теперь мы потеряли стипендию, и будет непросто получить аналогичную сумму», – лыжник понимает, что ему придется трудно, а в суровое посткоронавирусное время без потерь обойдутся только Клебо и Йохауг.

У олимпийского чемпиона Симена Хегстада Крюгера в инстаграме 87 публикаций, а у Мартина Йонсруда Сундбю – грозы всех лыжников 2015-2017 годов – инстаграма нет вовсе. И именно Сундбю, действующего чемпиона мира на классической разделке, вывели из состава команды на централизованную подготовку, объяснив, что причина – неудовлетворительные результаты в сезоне-2019/20.

Симен Хегстад Крюгер Фото: Getty Images

Кризис действительно заставил норвежцев сократить состав. Вместо 12 лыжниц к сезону будут готовиться 10, вместо 15 лыжников – 12. Границы между странами пока не открыты, и им будет сложно выбираться на высотные сборы для подготовки к Олимпиаде-2022. Петтер Нуртуг и Марит Бьорген уже предложили вернуть и легализовать запрещенный метод – кислородные палатки и барокамеры, имитирующие условия нахождения в горах. А лыжникам, не имеющим поддержки персональных спонсоров, будет еще сложнее.

А у России все хорошо?

Нет сборных и клубов, которые не пострадали бы от пандемии, но по сравнению с Норвегией у России все в порядке. ФЛГР опубликовала составы четырех тренировочных групп на централизованную подготовку, и государственное финансирование позволит всем мини-командам не знать нужд. Единственное препятствие – невозможность готовиться к сезону за границей, и в федерации, по данным Eurosport, уже озаботились этим вопросом.

России проще и в плане подготовки к Олимпиаде – для тренировок в горах необязательно выезжать в Европу: есть Сочи и Белокуриха. Поэтому главный повод для волнений – состоится ли сезон вообще. Пока FIS не дает никаких гарантий.

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