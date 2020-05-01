Русские лыжники не смогут готовиться к сезону за границей из-за коронавируса

Пандемия коронавируса повлияет на подготовку сборной России по лыжным гонкам к сезону-2020/21.

Источник Eurosport.ru сообщает, что президент ФЛГР Елена Вяльбе обеспокоена невозможностью проведения тренировочных сборов за пределами России – государственные границы РФ и европейских стран пока закрыты.

В предыдущие годы российские лыжники провели несколько сборов в родной стране: готовились в Токсово (Ленинградская область) и Крыму.

FIS не дает гарантий по поводу своевременного начала сезона в конце ноября.