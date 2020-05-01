Русские лыжники не смогут готовиться к сезону за границей из-за коронавируса

Александр Большунов
Фото: Getty Images
К услугам Большунова и компании – Сочи, Крым, тоннель в Токсово и другие локации.
Пандемия коронавируса повлияет на подготовку сборной России по лыжным гонкам к сезону-2020/21.
Источник Eurosport.ru сообщает, что президент ФЛГР Елена Вяльбе обеспокоена невозможностью проведения тренировочных сборов за пределами России – государственные границы РФ и европейских стран пока закрыты.
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- В предыдущие годы российские лыжники провели несколько сборов в родной стране: готовились в Токсово (Ленинградская область) и Крыму.
- FIS не дает гарантий по поводу своевременного начала сезона в конце ноября.
- Из-за коронавируса были отменены заключительные этапы Кубка мира-2019/20 в США и Канаде, этап в Холменколлене проходил без зрителей на стадионе.
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