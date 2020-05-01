Лыжные гонки

Русские лыжники не смогут готовиться к сезону за границей из-за коронавируса

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Александр Большунов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

К услугам Большунова и компании – Сочи, Крым, тоннель в Токсово и другие локации.

Пандемия коронавируса повлияет на подготовку сборной России по лыжным гонкам к сезону-2020/21.

Источник Eurosport.ru сообщает, что президент ФЛГР Елена Вяльбе обеспокоена невозможностью проведения тренировочных сборов за пределами России – государственные границы РФ и европейских стран пока закрыты.

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  • В предыдущие годы российские лыжники провели несколько сборов в родной стране: готовились в Токсово (Ленинградская область) и Крыму.
  • FIS не дает гарантий по поводу своевременного начала сезона в конце ноября.
  • Из-за коронавируса были отменены заключительные этапы Кубка мира-2019/20 в США и Канаде, этап в Холменколлене проходил без зрителей на стадионе.

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