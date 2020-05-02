Лыжные гонки

Клебо снова сломал палец и рассказал, как это произошло

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Йоханнес Клебо

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

На этот раз не бокс, а баскетбол.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо опять сломал палец, как и в разгар сезона-2019/20.

«Упс, я сделал это снова», – написал Клебо, выложив фото с зафиксированными пальцами.

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«Видимо, для меня есть только один вид спорта – лыжные гонки. Я попробовал бокс и баскетбол – без особого успеха. Пора усвоить урок. В этот раз момент более-менее нормальный, не как в прошлый раз в середине сезона. Нужно быть осторожнее с вещами, которые я не умею делать. И таких вещей, очевидно, хватает.

Будем надеяться, что травма не очень серьезная и сильно не повлияет на тренировки. Врач считает, что перелома нет, надеюсь, он прав. В этот раз досталось мизинцу – так что пострадал не тот же палец, что в сезоне», – приводит слова 23-летнего лыжника TV2.

  • В прошлый раз Йоханнес сломал палец перед этапом Кубка мира в Фалуне и «Ски Туром», ударив по боксерскому автомату.
  • Из-за перелома он пропустил две гонки, и Александр Большунов оторвался в общем зачете.

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