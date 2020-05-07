FIS получила от WADA данные по допингу у российских спортсменов

Детальное рассмотрение состоится не раньше конца мая.

Международная федерация лыжного спорта получила первый отчет от Всемирного антидопингового агентства по российским спортсменам.

«FIS получила первоначальную информацию о ряде спортсменов, в том числе о тех спортсменах, в отношении которых FIS уже применяла санкции. Но полный пакет данных, о котором идет речь, поступит для детального рассмотрения FIS только к концу мая», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу организации.

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В 2017 году Международный олимпийский комитет и FIS провели расследование в отношении 11 российских лыжников на основании данных московской лаборатории – тогда под подозрение попал олимпийский чемпион Сочи Александр Легков. В 2018 году Спортивный арбитражный суд оправдал его и еще семерых российских атлетов.

30 апреля WADA объявило о завершении проверки данных московской лаборатории.

Организация изучила дела 298 российских спортсменов.

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