Александр Легков, Евгений Белов и другие вспомнили подвиги близких к 75-летию Победы.

Российские лыжники, тренеры и персонал сборной поучаствовали в акции «Бессмертный полк» и рассказали о родных, которые сражались в Великой Отечественной войне.

Александр Легков: мой прадед – Константин Алексеевич Легков, был призван на фронт в апреле 1942 года из Подмосковья. До войны был оружейным мастером, и на фронте опыт пригодился. Он стал мастером-артиллеристом, ремонтировал пушки зачастую прямо во время боя. Прадед дошел до Берлина. Воевал на Ленинградском, Украинском, Белорусском и других фронтах, участвовал в героической обороне Сталинграда.

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Евгений Белов: прадед – Морозов Дмитрий Алексеевич. В 1943-м его отправили на Урал, чтобы организовать поставку танков на фронт. Он заехал домой и сделал эту фотографию. Он прошел почти всю войну, но погиб в бою менее чем за месяц до ее окончания. Я очень горжусь, что память о таких людях передается из поколения в поколение.

Глеб Ретивых: Корнеев Дмитрий Егорович, призвался в армию в 41 году. Красноармеец, партийный. Получил медаль «За отвагу» 8 июля 1941 года. Также был ранен в 41 году, закончил войну в Польше в 45-м. До 60-х оставался в рядах армии, где дослужился до майора. Я благодарен деду.

Кристина Кускова: Николай Андреевич Андреев, был командиром взвода, а позже стал командиром роты. Он воевал под Сталинградом, был два раза серьезно ранен от снаряда и даже взят в плен, откуда благодаря другу ему удалось сбежать и продолжить воевать за свободу нашей родины. Я буду всегда помнить и любить своего прадедушку.

Екатерина Смирнова: мой прадедушка Смирнов Михаил Васильевич участвовал в боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны. Во время боя рядом с ним разорвался сняряд. В его нагрудном кармане лежала масленка для чистки карабина, и именно она приняла на себя удар осколка и спасла ему жизнь. Но прадедкушку сильно контузило, и в сопровождении медсестры его отправили домой.

Александр Бессмертных: прадед, Кондауров Иван Александрович, на фронт пошел добровольцем в 17 лет, водителем-механиком в танк. В январе 1945-го в районе Польши они попали в ожесточенный бой, но сумели выбраться, за что были удостоены звания героев Советского Союза. Спасибо огромное ему и всем ветеранам.

Мария Истомина: Истомин Иван Ильич, прадед. Ушел на фронт в 1939 году, прошел три войны – Финскую, Японскую и Великую Отечественную. Я горда тем, что и моя семья внесла вклад в Победу. История жива, пока мы помним о подвиге советского солдата.

Александр Терентьев: мой прадедушка, Авдеев Иван Александрович, воевал рядовым в 376-й стрелковой дивизии, погиб 24 января 1944 года при освобождении деревни Красный Бор в Ленинградской области. Я храню память о нем, спасибо им за все.

Кирилл Киливнюк: хотел бы рассказать о своем прадедушке, Русских Иване Ивановиче. Осенью 43-го, когда ему исполнилось 17 лет, ушел на Украинский фронт. В 44-м его ранили в ногу, он попал в госпиталь, где его быстро вылечили. Он снова вступил в ряды Красной армии, дослужил до 45-го, после ушел на Японскую войну в Манчжурию и вернулся оттуда только 30 декабря 50 года.

Также о близких рассказали лыжник Егор Сорин, тренеры Егор Немтинов, Артемий Гельманов, Александр Кравченко и психолог Дарья Лебедева.

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