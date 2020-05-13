После выздоровления Оберг потеряла мотивацию в спорте.

Шведская лыжница Йенни Оберг объявила о завершении карьеры – 30-летняя спортсменка недавно вылечилась от коронавируса.

«Мне никогда не было так плохо. Надеюсь, мне больше не придется испытывать подобное», – описала девушка свое состояние в интервью SportExpress.

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«Сезон был короче, чем обычно, и у меня было время подумать. Во время болезни я думала о том, что мне придется проводить по четыре-пять часов тренировок в день с мая по начало ноября. Я занималась этим всю взрослую жизнь, но теперь чувствую, что у меня нет той мотивации, что раньше – этого недостаточно, чтобы оставаться на том уровне, на котором я хочу быть», – объяснила решение спортсменка.

Оберг – победительница этапа Кубка мира в Рыбинске.

Врачи порекомендовали девушке на месяц воздержаться от тренировок.

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