Лыжные гонки

«Он без нее никуда не поедет». Девушка Большунова стала сотой, но попала в сборную

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Александр Большунов и Анна Жеребятьева

Фото: Instagram

Автор:Валерия Кукалева
через 20 минут

Лыжные болельщики мобилизовались против Анны Жеребятьевой в соцсетях.

В середине апреля Федерация лыжных гонок России объявила состав национальной команды на централизованную подготовку к сезону-2020/21. Костяк остался таким же: тренировочные группы снова возглавили Юрий Бородавко, Маркус Крамер, Олег Перевозчиков и Егор Сорин. Лидеры Александр Большунов, Наталья Непряева и Сергей Устюгов остались у прежних тренеров, всего в команду вошли 39 человек.

Лыжные списки никогда не были горячими, как биатлонные. Команда в последние годы формировалась по спортивному принципу: там не появлялись подопечные богатых регионов, которых обязательно нужно взять в состав, или ноунеймов под покровительством биг боссов. Но в этот раз выстрелила фамилия Анны Жеребятьевой – девушки Большунова, чемпионки мира среди юниоров и молодежи. Увы, на данный момент именно в таком порядке. Жеребятьеву включили в команду, а выступившую намного лучше Яну Кирпиченко вычеркнули.

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Болельщики возмутились и атаковали инстаграм ФЛГР под постом об объявлении состава.

«Жеребятьеву, видать, для Большунова оставили. Не только в биатлоне, но и в лыжах, оказывается, блат все-таки существует».

«Вяльбе же говорила, что Жеребятьевой не будет? Ну, видимо, блат сработал».

«Стоячую Жеребятьеву брать вместо Кирпиченко? Отличный подход, вычеркнуть перспективную лыжницу и оставить человека уровня городского чемпионата».

«Давайте всю семью Большунова возьмем тогда в сборную».

Это более-менее мягкие комментарии – в лыжных чатах телеграма Жеребятьеву прессуют сильнее и обиднее, порой за гранью приличия. Любители лыжных гонок уверены, что 23-летнюю Анну зачислили в команду только ради успокоения горячих нервов Большунова после баталий с Клебо на лыжне.

«Аннушка по ночам надевает маску Клебо, и Саныч выпускает пар».

«Аню можно массажистом в сборную, например. Лично для Сан Саныча».

«Главное, теория себя оправдала: на «Тур де Ски» была Аннушка, и Саныч взял «Тур». На «Ски Туре» Аннушки не было, и Саныч без победы», – а это – из серии высказываний пожестче.

Правы ли болельщики?

В том, что появление Жеребятьевой в сборной на первый взгляд выглядит странно – определенно. В сезоне-2019/20 у Анны не было ни одного попадания в топ-30: в личных гонках она занимала места с 33-го по 81-е. Яна Кирпиченко, которую не включили в команду, несколько раз заканчивала гонки в двадцатке. Жеребятьева – 100-я в общем зачете Кубка мира (единственные 10 очков она получила за финиш на «Тур де Ски» – их начисляли автоматически всем лыжницам, завершившим многодневку), Кирпиченко – 44-я и третья (!) из сборной России вслед на Натальей Непряевой и Алисой Жамбаловой.

С другой стороны, тренировочный процесс Жеребятьевой и Кирпиченко не пересекался: Анна занималась у Бородавко, Яна – у Крамера. Но в 2020-м группу Крамера сократили волевым решением Вяльбе: помимо Кирпиченко, вне команды осталась бронзовый призер ОИ и ЧМ Анна Нечаевская. На место одной из них по личной просьбе Елены Валерьевны взяли перспективную Майю Якунину – медалистку ЮЧМ и чемпионку юношеских Олимпийских игр. А в группе Бородавко все остались на местах.

«У Ани были проблемы с позвоночником, – объяснил тренер невысокие результаты подопечной. – Они проявились в начале подготовительного сезона. После обследования врачи рекомендовали полностью убрать силовую и прыжковую работу, то есть все то, что увеличивало давление на позвоночник.

Анна Жеребятьева

Фото: Imago

Жеребятьева выполняла только дистанционную работу. При ее небольшой мышечной массе и отсутствии силовой работы это было критично и не позволило Ане забежать даже в топ-30 в гонках Кубка мира. Но если она проведет полноценную подготовку, то и результаты будут совсем другие. Планировали сделать ей комплексное обследование в ФМБА, чтобы принять окончательное решение, но пока все закрыто из-за коронавируса».

Но слухи о поддержке для титулованного бойфренда не беспочвенны – источник Eurosport.ru, близкий к сборной, тоже склоняется к этой версии. «У Жеребятьевой есть блат, так как без нее никуда не поедет Большунов. На чемпионат мира U-23 отобралась одна лыжница, но взяли Жеребятьеву. Наверное, так действительно и есть. Насколько это правильно – вопрос открытый».

У Большунова и Жеребятьевой все настолько серьезно?

Ребята познакомились в 2015 году на тренировочных сборах в группе Бородавко, хотя встречаться стали не сразу. «Сильно чувствуется, насколько они близки как пара, когда оба садятся напротив для разговора. Обычно Большунов серьезен, но в присутствии Анны он выглядит счастливым и расслабленным», – описывает впечатления от интервью с Сашей и Аней журналист Dailyskier.

«Когда мы поехали на сборы в Белоруссию, я там заболела, – рассказала Жеребятьева о начале отношений. – И, знаете, в свой выходной он приехал ко мне с огромным мешком фруктов. Один фрукт я очень хорошо запомнила – арбуз. В этот момент, как ни странно, я поняла, что вот она – та самая забота. После того, как я выздоровела, да и во время того, когда я болела, мы начали общаться и так все закрутилось».

Скрытный Александр, конечно же, ничего не рассказывает о личной жизни, но на общих фото с Анной действительно выглядит счастливым. А может, ничего страшного, если ради комфорта лучшего лыжника мира рядом с ним будет присутствовать его любимая? Ради исключения? Дискуссионный вопрос, но в любом случае Жеребятьева не заслужила едких комментариев: любая травля недопустима.

Опрос
Жеребятьева справедливо попала в сборную?
Да, не вижу проблемы
Вопросы есть, но тренерам виднее
Лучший лыжник мира заслужил, чтобы с ним ездила любимая
Нет, это блат

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