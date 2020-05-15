Лыжные гонки

«У Жеребятьевой есть блат – без нее никуда не поедет Большунов». Источник – о девушке лидера сборной

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Александр Большов и Анна Жеребятьева

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
3 минут назад

Кажется, у лучшего лыжника мира есть привилегии.

Российская лыжница Анна Жеребятьева, возможно, попала в национальную команду из-за романтических отношений с Александром Большуновым – лидером сборной и обладателем «Большого Хрустального глобуса».

«У Жеребятьевой есть блат, так как без нее никуда не поедет Большунов. На чемпионат мира U-23 отобралась одна лыжница, но взяли Жеребятьеву. Наверное, так действительно и есть. Насколько это правильно – вопрос открытый», – сообщил Eurosport.ru источник, близкий к команде.

Осло

Большунов до сих пор не получил деньги за победу в Холменколленском марафоне

18/04/2020 В 10:27
  • В сезоне-2019/20 23-летняя Анна заняла сотое место в общем зачете Кубка мира. Яну Кирпиченко, которая стала 44-й, не взяли на централизованную подготовку.
  • Жеребятьева и Большунов встречаются с 2015 года.
Опрос
Жеребятьева справедливо попала в сборную?
Да, не вижу проблемы
Вопросы есть, но тренерам виднее
Лучший лыжник мира заслужил, чтобы с ним ездила любимая
Нет, это блат

«Он без нее никуда не поедет». Девушка Большунова стала сотой, но попала в сборную

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Лыжные гонки

Червоткин: «Иногда Большунов тренируется чересчур много»

26/03/2020 В 14:18
Лыжные гонки

«Он без нее никуда не поедет». Девушка Большунова стала сотой, но попала в сборную

2 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Лыжные гонкиАлександр БольшуновАнна Жеребятьева
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Лыжные гонки

«Он без нее никуда не поедет». Девушка Большунова стала сотой, но попала в сборную

2 ЧАСОВ НАЗАД
Лыжные гонки

Шведская лыжница переболела коронавирусом и завершила карьеру

ВЧЕРА В 16:20
Лыжные гонки

«Воевал под Сталинградом, был ранен и взят в плен». Русские лыжники – о родственниках-участниках ВОВ

09/05/2020 В 09:16
Лыжные гонки

FIS получила от WADA данные по допингу у российских спортсменов

07/05/2020 В 21:02

Последние видео

Play Icon
Лыжные гонки

Большунов выиграл марафон на 50 километров в Осло

00:03:37
Play Icon
Play Icon
Осло

Гонка года у женщин: Карлссон сожрала Йохауг и отыграла почти минуту

00:02:25
Play Icon
Play Icon
Кубок мира. Финал

Сундлинг выиграла спринт в Коннеруде, Непряева не попала в полуфинал

00:02:06
Play Icon
Play Icon
Кубок мира. Финал

Большунов разбавил норвежскую пятерку и не помешал очередной победе Клебо в спринте

00:01:56
Play Icon

Тренды

Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

ВЧЕРА В 09:08
Play Icon
Чемпионат России

Дело Кокорина и Мамаева направлено на пересмотр из-за существенных нарушений

ВЧЕРА В 14:46
Чемпионат России

Calciomercato: «Милан» интересуется Дзюбой как потенциальной заменой Златану

13/05/2020 В 06:54
MLS

Дос Сантос выложил фото из кровати с бывшей подругой Билзеряна и случайно засветил ее грудь

12/05/2020 В 21:02
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Play Icon
Теннис

«Больше всего маек «Барселоны». Касаткина присоединилась к флешмобу #МоиФормы

08/05/2020 В 07:31
Play Icon
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
НХЛ

Брызгалов – о Параде: «Мы в каком-то прошлом застряли, 30 лет как нет страны, которая победила»

30/04/2020 В 08:09
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Футбол

Девушка Холдинга из «Арсенала» необычайно яркая. Перед кликом лучше надеть солнцезащитные очки

14/01/2020 В 14:07
Play Icon
Чемпионат мира

Божественный показательный танец Загитовой: заминка с курткой ничего не испортила

24/03/2019 В 17:17
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал«Он без нее никуда не поедет». Девушка Большунова стала сотой, но попала в сборную
Следующий материалМесси: «Игры, которую мы показывали перед локдауном, не хватит для победы в ЛЧ»