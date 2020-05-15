Кажется, у лучшего лыжника мира есть привилегии.

Российская лыжница Анна Жеребятьева, возможно, попала в национальную команду из-за романтических отношений с Александром Большуновым – лидером сборной и обладателем «Большого Хрустального глобуса».

«У Жеребятьевой есть блат, так как без нее никуда не поедет Большунов. На чемпионат мира U-23 отобралась одна лыжница, но взяли Жеребятьеву. Наверное, так действительно и есть. Насколько это правильно – вопрос открытый», – сообщил Eurosport.ru источник, близкий к команде.

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В сезоне-2019/20 23-летняя Анна заняла сотое место в общем зачете Кубка мира. Яну Кирпиченко, которая стала 44-й, не взяли на централизованную подготовку.

Жеребятьева и Большунов встречаются с 2015 года.

Опрос Жеребятьева справедливо попала в сборную? Да, не вижу проблемы Вопросы есть, но тренерам виднее Лучший лыжник мира заслужил, чтобы с ним ездила любимая Нет, это блат

«Он без нее никуда не поедет». Девушка Большунова стала сотой, но попала в сборную

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