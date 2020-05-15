Александр Большов и Анна Жеребятьева
Фото: Instagram
Кажется, у лучшего лыжника мира есть привилегии.
Российская лыжница Анна Жеребятьева, возможно, попала в национальную команду из-за романтических отношений с Александром Большуновым – лидером сборной и обладателем «Большого Хрустального глобуса».
«У Жеребятьевой есть блат, так как без нее никуда не поедет Большунов. На чемпионат мира U-23 отобралась одна лыжница, но взяли Жеребятьеву. Наверное, так действительно и есть. Насколько это правильно – вопрос открытый», – сообщил Eurosport.ru источник, близкий к команде.
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- В сезоне-2019/20 23-летняя Анна заняла сотое место в общем зачете Кубка мира. Яну Кирпиченко, которая стала 44-й, не взяли на централизованную подготовку.
- Жеребятьева и Большунов встречаются с 2015 года.
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