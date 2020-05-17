Непроизвольный характер нарушения не оправдывает спортсменку, считают на родине.

В Норвегии осудили инициативу местной лыжной федерации по выдвижению Терезы Йохауг на почетную награду – премию имени Эгеберга.

«Йохауг была осуждена за допинг, поэтому она не может получить награду. Тереза нарушила объективные критерии, которые установлены в спорте для защиты против мошенников, умышленных или неумышленных. Поэтому она получила одно из самых суровых допинговых наказаний, путь дело было в ошибке ее личного врача. Это не делает ее мошенником или человеком, который намеренно принимал допинг, но все же тем, кто наказан за допинг. Вот почему она не должна получить премию Эгеберга», – цитирует комментатора норвежского NRK Яна Петтера Салтведта SVT.

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Премия Эгеберга вручается атлету, добившемуся высоких результатов в двух и более видах спорта. Обладатель награды должен служить образцом основных спортивных ценностей.

В 2016 году Йохауг попалась на употреблении анаболического стероида клостебол, была дисквалифицирована и пропустила ЧМ-2017 и ОИ-2018. Лыжница объяснила, что клостебол содержался в мази, которой она лечила ожог на губе.

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