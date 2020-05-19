Правильный поступок, а то лыжник уже задумался о поиске адвокатов.

Телеканал «Россия 24», перепутавший лыжника Сергея Устюгова с биатлонистом Евгением Устюговым, принес извинения Сергею.

«До сегодняшнего дня мы сохраняем режим удаленной работы, в том числе для корреспондентов, ведущих тематических рубрик и редакторов. В таком масштабном и технологически сложном процессе неизбежны досадные накладки.

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В прошлую пятницу в нашем эфире вышел материал о биатлонисте Евгении Устюгове, у которого выявили уникальные генетические особенности. Текст из дома писал корреспондент, который не мог лично контролировать процесс монтажа, материал собирался удаленно.

К сожалению, в видеоряд о биатлонисте Устюгове попало изображение двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова.

От лица сотрудников «России 24» приносим извинения Сергею, об успехах которого на лыжных трассах с гордостью рассказываем в наших выпусках. Желаем Сергею Устюгову новых побед. Всегда рады ему в нашем эфире», – прозвучало в выпуске новостей.

Сергей Устюгов – двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски».

Евгений Устюгов был двукратным олимпийским чемпионом, но золото Сочи-2014 аннулировали из-за допинга. Недавно бывший спортсмен упоминался в связи с апелляцией.

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