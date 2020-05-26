За сборную России Илья не выступал с 2016 года.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи российский лыжник Илья Черноусов сменил спортивное гражданство, на международных стартах он будет представлять Швейцарию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта. FIS одобрила переход 33-летнего лыжника на этой неделе, за сборную России он не выступал с середины 2016 года. Последнее время Черноусов соревновался исключительно в коммерческих марафонах.

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На Олимпиаде в Сочи Илья разделил пьедестал марафонской дистанции с соотечественниками Максимом Вылегжаниным (серебро) и Александром Легковым (золото).

Черноусов женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин, на Играх в Сочи она завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двоих дочерей.

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