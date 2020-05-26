Бронзовый призер сочинского марафона будет выступать бок о бок с великим Дарио Колоньей.

Илья Черноусов прослыл самым странным русским лыжником и пользовался нелюбовью Елены Вяльбе сильнее Александра Легкова. Президент ФЛГР игнорировала Черноусова и не ставила в состав эстафеты (возможно, из-за этого Россия лишилась командного золота Сочи-2014), а он, в свою очередь, не особо рвался в сборную – женился на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин, порвал с официальными тренировочными группами национальной команды и стал бегать марафоны.

В межсезонье-2020 произошло давно ожидаемое событие – 33-летний лыжник прошел сложную процедуру получения швейцарского гражданства, прожив на родине жены положенное время. Пресс-служба FIS в комментарии ТАСС сообщила, что переход одобрен, а Вяльбе предположила, что в составе новой команды Черноусов покажет хорошие результаты. Илья сможет бегать за Швейцарию уже в следующем сезоне – за сборную России он не выступал с марта 2016 года, а марафоны в положениях FIS о спортивном гражданстве не учитываются.

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Тренер Большунова назвал Черноусова информатором ВАДА

Илья имеет медали главных стартов: бронзу скиатлона ЧМ-2011 в Осло и бронзу марафона Сочи-2014. Он не попал в доклад Макларена, список «Дюшес» Родченкова и никогда не состоял на подозрении у мировых антидопинговых служб. Когда комиссия Освальда отобрала у Легкова золото, а у Вылегжанина – серебро, олимпийским чемпионом конькового полтинника стал Черноусов, и на сайте FIS даже переписали протоколы: фамилия Ильи действительно возглавляла список. Но золота он так и не увидел – в феврале CAS вернул Легкову и Вылегжанину их регалии. Правда, после получения базы данных московской лаборатории медальные итоги снова могут быть переиграны.

Вылегжанин, Легков и Черноусов после марафона в Сочи Фото: Getty Images

Зато безупречная репутация Черноусова в плане антидопинга будоражила соотечественников – Юрий Бородавко посчитал его предателем и информатором ВАДА. Да-да, тот самый Бородавко, который сейчас готовит Александра Большунова и Наталью Непряеву, возглавляя полноценную тренировочную группу. Высказывание датировано ноябрем 2017-го – тогда Юрий Викторович был тренером молодежной сборной.

«Что касается Ильи Черноусова, то он может быть спокоен только по одной причине: он тоже в этом заговоре, сдает своих партнеров и товарищей, с которыми долго шел к вершине. Теперь смотрит, похихикивая, желая получить эту медаль. Может быть, он один из тех анонимных информаторов как раз. От него ведь не было ни одного комментария в поддержку спортсменов, которые, собственно, и вытянули его к этой медали», – заявил Бородавко.

Юрий Бородавко и Виталий Мутко в 2011 году Фото: Imago

Черноусов принципиально не комментировал ни временное владение золотом Сочи, ни резкие высказывания в свой адрес. После Сочи он с боем отбирался в сборную России еще два сезона, а потом окончательно переквалифицировался в марафонца и вошел в состав частной интернациональной команды. Теории о смене спортивного гражданства гуляли давно – медиа даже писали, что после свадьбы Илья будет выступать под двойной фамилией Черноусов-Гаспарин, но этого не произошло.

Черноусов и Гаспарин поженились в Новосибирске

Романтическая история Черноусова и Селины Гаспарин – лучшей биатлонистки Швейцарии, которая в Сочи взяла серебро индивидуальной гонки – завертелась в 2012 году. Все началось просто: российские лыжники и швейцарские биатлонистки проводили летний сбор в одном месте.

Летом 2014-го влюбленные поженились в Новосибирске, а зимой 2015-го, прямо в разгар лыжного чемпионата мира, Селина родила дочь Лейлу. Илья обсудил радостную новость в выездной студии шведского телевидения (согласитесь, нетипично для русского лыжника?) и уехал из Фалуна к любимой. В октябре 2018-го на свет появилась вторая дочь, которую назвали Киана.

«Вы сами в это верите? Нет? Слава богу! – сказала Гаспарин журналисту, который зацитировал ей обвинения Бородавко. – Мы с мужем приняли решение хранить молчание по этому поводу. Это наше общее мнение. Мы считаем, что так будет лучше».

Что ждет лыжника с новым гражданством?

Покончив с попытками отбора в сборную России, Черноусов присоединился к профессиональной команде Лукаша Бауэра и стал выступать в марафонской серии Visma Ski Classics. В дебютный сезон он одержал первую победу российских мужчин в истории и выиграл 50-километровую Ла Диагонелу, а через год взял 70-километровую Марчалонгу – один из самых престижных марафонов мира.

Скорее всего, теперь в ближайших планах Черноусова выступления за сборную Швейцарии на Кубке мира и главных стартах. Если бы он менял гражданство ради комфортной жизни в Швейцарии, о трансфере вряд ли бы заявляла FIS, а в марафонах российский паспорт не мешает – там определяют по клубной принадлежности.

Если все пойдет по плану, главным спарринг-партнером Ильи станет четырехкратный олимпийский чемпион и ровесник Дарио Колонья. 1 марта на этапе в Лахти Колонья с товарищами раскатали сборную России в эстафете и заняли второе место вслед за непобедимыми норвежцами во главе с Клебо. Русская четверка вышла на лыжню без Большунова и Устюгова, но успех швейцарцев все равно показателен – у них боевая и жизнерадостная команда, кайфующая от тренировок и ведущая веселый аккаунт в инстаграме.

Швейцария – серебряный призер эстафеты в Лахти Фото: Getty Images

«Сейчас в инстаграме много фейковых постов, и нам это не нравится. Этот контент – фейковый. Много фотошопа, фильтров. Для нас важно показать нашим подписчикам реальный контент и ноль фотошопа. Показать, как проходит день лыжника. И показать забавные истории, которые с нами происходили.

Однажды в Давосе мы встретили супермена. Он летел возле нашего автобуса, и это было изумительно. А еще мы пробовали запрыгнуть в автобус. Было опасно, но у нас все получилось. А самая забавная вещь произошла на пляже в Сардинии, когда мимо внезапно пробежала Памела Андерсон. Так что нам очень важно показывать подписчикам реальную жизнь каждый день», – рассказал Роман Фургер, дернувший на финише Андрея Мельниченко. Вот такие они – будущие партнеры Черноусова по сборной.

Илья не зарубится с Большуновым и Клебо на постоянной основе, но отдельные успехи на длинных дистанциях при точечной подготовке ему наверняка по плечу. Швейцарцам очень не хватает сильного звена в эстафете – и вот оно нашлось хотя бы для борьбы за бронзу главных стартов.

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