Полина Ермошина заговорила о странных событиях сезона-2013/14.

Всегда мирные и пасторальные русские лыжи в конце мая 2020-го бомбанули скандалом: откровенно заговорила бывшая лыжница Полина Ермошина, расцвет карьеры которой пришелся на сочинский сезон-2013/14. Экс-спортсменка обвинила ФЛГР и руководство сборной России в травле и угрозах, а вопиющая ситуация возникла из-за того, что она не была частью системы: Полина получила образование в США и несколько лет тренировалась со сборной Германии.

Перед стартом олимпийского сезона ФЛГР опубликовала подробные критерии отбора в Сочи – для спринтеров и дистанционщиков, женщин и мужчин. Одной из ключевых гонок отбора для лыжниц была тридцатка на Красногорской лыжне – этапе Кубка Восточной Европы, который традиционно проходит в декабре перед «Тур де Ски». Также победа в этой гонке обеспечивала участие в многодневке. Ермошина выиграла и столкнулась с препятствиями со стороны руководства.

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Вот выдержки из ее рассказа, которым она поделилась в видеоблоге на ютьюбе:

«Сразу после финиша руководство федерации мне намекнуло, что это ничего не значит. Кто-то говорил: «Понаехали вы тут, что ты думаешь, так все просто? Приехала, победила и, значит, сейчас поедешь? Ничего подобного, не дадим мы тебе». Потом начались очень странные вопросы вроде «А не могла бы ты сесть за руль и от Мюнхена доехать до Оберхофа?» Порулить, на секундочку, шесть часов перед гонкой?

Мне не были заказаны гостиницы, на меня не было места при переездах, со мной поехали родители, хотя я сначала очень сильно протестовала. Но они все равно сели на машину, сами приехали из России, и с ними я и проездила в их машине весь «Тур» – они меня перевозили, так как на меня не было места в общей машине, заказанной от федерации.

Девочки все были агрессивно настроены – наверное, потому что я занимала чье-то место и им дали втык. Им главное отчитываться, что у нас есть сборная, на которую идет финансирование, а тут приезжает какая-то девочка со стороны, на которую федерация не потратила ни копейки, выигрывает, и с них спрашивают: а в чем суть затрат?

На предпоследнем этапе мне не намазали лыжи. Я прихожу на стадион, спрашиваю, где лыжи, а смазчики наши похихикивают и между собой перешептываются. Я подхожу к своим лыжам, а они просто залиты в парафине, мне даже разминаться не на чем. Я понимаю, что они вряд ли до этого додумались сами, а кто-то попросил их так сделать.

Полина Ермошина на предпоследнем этапе «Тур де Ски»-2013/14 Фото: Imago

По всем очкам я отобралась на Олимпиаду вторым номером на 30 километров. На что мне в федерации сказали: «Даже не заикайся об Олимпиаде – съездила на свой «Тур», сиди спокойно и помалкивай». Они говорили мне ужаснейшие вещи. Мне казалось, что они пересмотрели каких-то боевиков вплоть до «мы знаем, где живет твоя семья». Ты приезжаешь из Европы, из цивилизованной страны, а тебе начинают поступать угрозы вообще непонятно из-за чего».

Это правда?

Есть только слова Полины Ермошиной, которые никто не опроверг и не попытался опровергнуть. То, что ее не взяли на Олимпиаду в обход собственных критериев – факт: причем на марафон она отобралась не вторым номером, а первым, набрав на три очка больше Ирины Хазовой. Возможно, в ФЛГР поняли ошибку при формировании критериев – гонка на Красногорке, где парочка сборниц бегает в окружении ноунеймов, в сводной таблице оценивалась так же, как гонки на Кубке мира в присутствии элиты: Бьорген, Ковальчик, Йохауг и остальных. С другой стороны, отобравшегося с помощью той же Красногорки Константина Главатских на сочинский марафон поставили.

Косвенно слова Ермошиной подтверждает лыжник, тренировавшийся с ней в одной группе после описываемых событий.

«Так получилось, что о Полине я знал давно, знал, где она училась, где она тренировалась. И, по сути, вся ситуация с отбором на «Тур де Ски» и Олимпиаду в Сочи развивалась на моих глазах, но знакомы мы с ней тогда еще не были. Познакомиться удалось спустя полгода, после ее победы на Красногорке. Так получилось, что мы с ней попали в одну тренировочную группу. Каждые восемь дней у нас в тренировочном процессе были кросс-походы продолжительностью по три-четыре часа. И эти тренировки мы, как правило, проводили вместе с Полиной за разговорами о тренировках, жизни, учебе в Европе, России, США, отборе на «Тур де Ски» и Сочи.

Все, что сейчас Полина рассказывала в интернете, она мне рассказывала летом 2014 года. Удивляло ли меня хоть что-то в ее рассказах о сборной России? Нет! Возможно, если бы я до этого ничего про сборную не слышал, то ее повествование меня бы шокировало. А так оно ложилось на уже сформировавшееся представление о сборной и в целом соответствовало услышанному ранее.

Полина Ермошина на университетских соревнованиях в США (2008 год) Фото: Getty Images

Помню, что рассказывала Юлия Тихонова. Она бежала в феврале 2014 года этап в Тоблахе сразу после победы на Марчалонге и тоже претендовала на попадание в Сочи. Так вот, когда Тихонова появилась в Тоблахе, то все к ней в команде отнеслись напряженно и завистливо, в связи с ее победой на Марче, хотя никто, вроде, на этапе не мешал», – анонимно рассказал лыжник.

Не обошлось без реакции Дмитрия Губерниева, который 17 апреля заявил: «В лыжах занимаются какими-то темными делишками и прекрасно понимают, что когда я буду комментировать, я же обо всем расскажу». В мае журналист репостнул рассказ Ермошиной в телеграм-канал и написал: «Вот одна их тех историй». Были также анонимные сообщения в личку, повествующие о тех самых «темных делишках», но в целях конфиденциальности мы их не публикуем.

Верить ли Полине Ермошиной – дело каждого: в конце концов, она действительно не назвала в обличающей речи ни одной фамилии. В комментарии «Чемпионату» спортсменка объяснила, что делала это не ради хайпа и не ожидала такого резонанса – она просто рассказала о спортивной карьере для учеников своей спортивной школы по их просьбе. Елена Вяльбе и ФЛГР ее слова никак не комментировали.

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