Лыжные гонки

Лыжница Чекалева лишена победы на Кубке мира из-за махинаций в Сочи

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Юлия Чекалева

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
12 минут назад

Юлия попала в доклад Макларена и оказалась среди тех, кого не оправдал CAS.

Российская лыжница Юлия Чекалева лишена единственной победы на этапе Кубка мира из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Норвежский телеканал TV2 сообщает, что информация была официально обнародована в пятницу, 29 мая. Это действительно так – все результаты 36-летней Чекалевой на сайте FIS, начиная с 8 февраля 2014 года, маркированы пометкой DPO (допинг).

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Единственная победа Чекалевой, которую она одержала в скиатлоне на этапе Кубка мира в Рыбинске в 2015 году, перешла к норвежке Мартине Эк Хаген, завершившей карьеру в 2018-м.

«Это здорово, но ощущения двоякие. Было бы интересно первой пересечь финишную черту на Кубке мира, а я лишилась этого опыта. Приятно стать победительницей этапа, но в то же время грустно, что это произошло вот так», – рассказала норвежская лыжница.

  • Чекалева была отстранена после второй части доклада Макларена и оказалась в числе спортсменов, которых в начале 2018-го не оправдал CAS. В итоге спортсменка заключила с FIS соглашение: временное отстранение заменили на двухлетнюю дисквалификацию с правом вернуться на лыжню.
  • После дисквалификации в январе 2020-го она выступила на чемпионате Северо-Западного федерального округа.
  • У Юлии остались две бронзовые медали ЧМ-2013 в коньковой гонке на 15 км и эстафете.

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