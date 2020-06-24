Лыжные гонки

Девушка Большунова отреагировала на публикацию Eurosport.ru о возможном попадании в сборную по блату

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Анна Жеребятьева

Фото: Imago

Автор:Eurosport
через 41 минут

Лыжница обвинила во всем диванных болельщиков.

Российская лыжница Анна Жеребятьева прокомментировала публикацию Eurosport.ru о том, что она, возможно, попала в сборную России по блату из-за отношений с Александром Большуновым – лидером команды.

– Недавно вышла публикация о том, что вы якобы в составе сборной только из-за отношений с Большуновым. Что вы на это ответите?

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– Мы обсудили это между собой и решили, что не дадим комментариев на эту тему. Как говорится, всем не угодить.

– Но как вы для себя оцените минувший сезон?

– Не очень хотела об этом распространяться, но прошлый сезон был связан с проблемами со здоровьем. Подводил позвоночник. Но диванным критикам, которые видят нас только по телевизору, эти проблемы неизвестны. Видимо, это самое простое – вдоль и поперек проехаться по человеку, не зная всех истинных причин того, что с ним происходит, – цитирует 23-летнюю Жеребятьеву «Спорт-Экспресс».

  • Анна заняла 100-е место в общем зачете Кубка мира и попала в команду, а ставшую 44-й Яну Кирпиченко вывели из состава.
  • Жеребятьева встречается с Александром Большуновым – обладателем «Большого Хрустального глобуса».

Публикация, о которой идет речь в интервью:

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