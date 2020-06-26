«Уже забыл, как это все прошло». Большунову наконец-то привезли «Большой хрустальный глобус»

Александр Большунов
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Александр уже ставит перед собой новые задачи.
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал вручение ему «Большого хрустального глобуса».
Ранее Александр стал победителем общего зачета Кубка мира в сезоне-2019/20, однако церемония вручения наград не состоялась из-за пандемии коронавируса. «Большой хрустальный глобус» доставили Большунову в Москву только сейчас – в июне.
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«Получил «БХГ», если честно, уже забыл, как это все прошло. Кубок долго находился в Канаде. В голове уже новые задачи и возможности, чтобы в будущем Кубок вручили уже как правильно. Глобус домой отвезу и спрячу, поставлю в тихое и спокойное место. Когда-нибудь что-нибудь придумаю.
Первым поздравил Юрий Викторович Бородавко, первых эмоций не было – хотелось довести дело до конца и встать вместе на пьедестал с соперниками, оказаться выше. Обычно я не говорю о целях громко. Главное, чтобы в этом году состоялся ЧМ, и я завоевал там медаль, которой в моей коллекции не хватает. Первым из соперников поздравил Рёте. Больше поздравлений от соперников не было», – заявил Большунов в интервью Sport24.
- Большунов стал первым спортсменом в истории России (после распада СССР), который выиграл Кубок мира по лыжным гонкам.
- Второе место в общем зачете занял норвежец Йоханнес Клебо, третье – его соотечественник Пол Голберг.
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