Лыжные гонки

Вяльбе объяснила, почему Клебо не поздравил Большунова с «Большим хрустальным глобусом»

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Йоханнес Клебо, Александр Большунов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
13 минут назад

Президент ФЛГР уверена, что все дело в ранимой натуре Клебо.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о том, что российского лыжника Александра Большунова, выигравшего «Большой хрустальный глобус», поздравил лишь один иностранный коллега – норвежец Шур Рёте.

«Соперники не поздравили Сашу? Думаю, главный соперник Саши Клебо просто очень расстроился. Он легко ранимый человек, не нашел в себе силы поздравить Сашу. А в целом, думаю, нам не нужны от них никакие поздравления. Нам нужно радоваться тому, что есть у нас, что досталось Саше таким тяжелым трудом. Будем надеяться, что это маленькое начало большого Сашиного пути», – цитирует Вяльбе Sport24.

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