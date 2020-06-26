Вяльбе объяснила, почему Клебо не поздравил Большунова с «Большим хрустальным глобусом»

Йоханнес Клебо, Александр Большунов
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Президент ФЛГР уверена, что все дело в ранимой натуре Клебо.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о том, что российского лыжника Александра Большунова, выигравшего «Большой хрустальный глобус», поздравил лишь один иностранный коллега – норвежец Шур Рёте.
«Соперники не поздравили Сашу? Думаю, главный соперник Саши Клебо просто очень расстроился. Он легко ранимый человек, не нашел в себе силы поздравить Сашу. А в целом, думаю, нам не нужны от них никакие поздравления. Нам нужно радоваться тому, что есть у нас, что досталось Саше таким тяжелым трудом. Будем надеяться, что это маленькое начало большого Сашиного пути», – цитирует Вяльбе Sport24.
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- Большунов стал первым спортсменом в истории России (после распада СССР), который выиграл Кубок мира по лыжным гонкам.
- Второе место в общем зачете занял норвежец Йоханнес Клебо, третье – его соотечественник Пол Голберг.
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