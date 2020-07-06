Клебо объяснил, почему не поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Кажется, Йоханнес искренне верит, что отыгрался бы на отмененных этапах.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо объяснил, почему не поздравил российского соперника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира-2019/20.

«Я очень уважаю хороших спортсменов, и Большунов – один из них. Я видел, что некоторые газеты писали, что я не поздравил его с победой в общем зачете Кубка мира. Причина проста – мы так и не завершили Кубок мира в США и Канаде из-за коронавируса», – цитирует 23-летнего Клебо NordicMag.

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Из-за пандемии заключительные этапы Кубка мира в Северной Америке не состоялись, норвежцы отказались от участия до официальной отмены.

Большунов выиграл у Клебо 495 очков. Теоретически Йоханнес имел шансы догнать русского лыжника, если бы все гонки состоялись по расписанию.

Большунов был обречен на Кубок мира. Норвежцы испугались не коронавируса, а неминуемого поражения

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