Клебо объяснил, почему не поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Йоханнес Клебо и Александр Большунов
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Кажется, Йоханнес искренне верит, что отыгрался бы на отмененных этапах.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо объяснил, почему не поздравил российского соперника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира-2019/20.
«Я очень уважаю хороших спортсменов, и Большунов – один из них. Я видел, что некоторые газеты писали, что я не поздравил его с победой в общем зачете Кубка мира. Причина проста – мы так и не завершили Кубок мира в США и Канаде из-за коронавируса», – цитирует 23-летнего Клебо NordicMag.
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- Из-за пандемии заключительные этапы Кубка мира в Северной Америке не состоялись, норвежцы отказались от участия до официальной отмены.
- Большунов выиграл у Клебо 495 очков. Теоретически Йоханнес имел шансы догнать русского лыжника, если бы все гонки состоялись по расписанию.
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