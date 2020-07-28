Анна Жеребятьева и Александр Большунов
Фото: Instagram
Совет да любовь! ⛷ ♥️
Российская лыжница Анна Жеребятьева готовится к замужеству.
Девушка лыжника Александра Большунова опубликовала в инстасторис фотографию кольца на безымянном пальце и подписала снимок словом «Мой ❤️».
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- Большунов в прошедшем зимнем сезоне стал первым лыжником в новейшей истории России, выигравшим «Большой хрустальный глобус».
- Жеребятьева и Большунов встречаются с 2015 года.
Девушка Большунова отреагировала на публикацию Eurosport.ru о возможном попадании в сборную по блату
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