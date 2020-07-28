Лыжные гонки

Девушка Большунова показала кольцо на безымянном пальце, намекнув на скорую свадьбу

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Анна Жеребятьева и Александр Большунов

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 17 минут

Совет да любовь! ⛷ ♥️

Российская лыжница Анна Жеребятьева готовится к замужеству.

Девушка лыжника Александра Большунова опубликовала в инстасторис фотографию кольца на безымянном пальце и подписала снимок словом «Мой ❤️».

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  • Большунов в прошедшем зимнем сезоне стал первым лыжником в новейшей истории России, выигравшим «Большой хрустальный глобус».
  • Жеребятьева и Большунов встречаются с 2015 года.

Девушка Большунова отреагировала на публикацию Eurosport.ru о возможном попадании в сборную по блату

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