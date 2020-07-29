Тереза Йохауг
Фото: Getty Images
Минутка нетерпимости к допингу от Эрны Сольберг.
Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг поддержала имеющую допинговое прошлое лыжницу Терезу Йохауг. По мнению чиновницы, спортсменка достойна номинации на почетную награду Эгерберга.
«Она фантастическая спортсменка. У нее отличное чувство юмора, и в то же время она хороший пример для подражания. Она прилагает много усилий для развития и справляется как с успехом, так и с трудностями после всего через что прошла. Многие бы сдались в ее ситуации», – цитирует премьер-министра Expressen со ссылкой на Dagbladet.
«Она была осуждена за допинг». В Норвегии раскритиковали выдвижение Йохауг на почетную награду
«Это было очень мило с ее стороны, – отреагировала 32-летняя Йохауг. – Я действительно ценю это и хочу сказать ей большое спасибо. Мне очень нравится, что она следит за спортом и увлекается им. То, что за нас стоит президент, значит для спорта очень много».
- Премия Эгеберга вручается атлету, добившемуся высоких результатов в двух и более видах спорта. Обладатель награды должен служить образцом основных спортивных ценностей.
- В 2016 году Йохауг попалась на употреблении анаболического стероида клостебол, была дисквалифицирована и пропустила ЧМ-2017 и ОИ-2018. Лыжница объяснила, что клостебол содержался в мази, которой она лечила ожог на губе.
- Зимой соотечественники Йохауг, биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё, жестко затравили за допинговое прошлое Александра Логинова.
Пока Логинова травят, Йохауг обижается на комментарии. Про допинг норвежцев почти забыли
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