Минутка нетерпимости к допингу от Эрны Сольберг.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг поддержала имеющую допинговое прошлое лыжницу Терезу Йохауг. По мнению чиновницы, спортсменка достойна номинации на почетную награду Эгерберга.

«Она фантастическая спортсменка. У нее отличное чувство юмора, и в то же время она хороший пример для подражания. Она прилагает много усилий для развития и справляется как с успехом, так и с трудностями после всего через что прошла. Многие бы сдались в ее ситуации», – цитирует премьер-министра Expressen со ссылкой на Dagbladet.

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«Это было очень мило с ее стороны, – отреагировала 32-летняя Йохауг. – Я действительно ценю это и хочу сказать ей большое спасибо. Мне очень нравится, что она следит за спортом и увлекается им. То, что за нас стоит президент, значит для спорта очень много».

Премия Эгеберга вручается атлету, добившемуся высоких результатов в двух и более видах спорта. Обладатель награды должен служить образцом основных спортивных ценностей.

В 2016 году Йохауг попалась на употреблении анаболического стероида клостебол, была дисквалифицирована и пропустила ЧМ-2017 и ОИ-2018. Лыжница объяснила, что клостебол содержался в мази, которой она лечила ожог на губе.

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