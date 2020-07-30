От души поздравляем Анну и Александра!

Российская лыжница Анна Жеребятьева подтвердила, что вскоре выйдет замуж за победителя общего зачета Кубка мира-2019/20 Александра Большунова.

Недавно Анна выложила фото с кольцом на безымянном пальце правой руки, а затем ответила на вопрос подписчика и подтвердила догадки. «Колечко красивое. Значит ли это, что скоро будет свадьба?» – спросили у Жеребятьевой. «Значит», – ответила она.

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Большунов в прошедшем зимнем сезоне стал первым лыжником в новейшей истории России, выигравшим «Большой хрустальный глобус».

Жеребятьева и Большунов встречаются с 2015 года.

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