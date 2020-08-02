Жена лыжника Белова Александра
Фото: Eurosport
У Евгения и Александры спортивная семья.
В этом году в России случился бум интереса к лыжным гонкам: Александр Большунов стал первым российским спортсменом, добившимся победы в общем зачете Кубка мира. На этом фоне Большунов превратился в медийную звезду и даже заглянул на огонек к «Вечернему Урганту».
Евгений Белов тоже входит в российский лыжный пул: в 2015 году он стал серебряным призером многодневки «Тур де Ски». А еще у Белова есть прекрасная жена Александра – давайте же полюбуемся ее инстаграмом!
«Скоро будет свадьба». Девушка Большунова подтвердила помолвку
Другие подборки прекрасных дам:
Эта пышногрудая гольфистка обожает загонять мячи в лунку. А еще она загонит колышек тебе в сердце
18 фоток дочки Ван Дамма, которые собьют тебя с ног быстрее, чем ее папаша