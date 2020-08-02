Лыжные гонки

Жена лыжника Белова обожает фитнес и пропагандирует спорт. Ее инстаграм мотивирует пойти в зал

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Жена лыжника Белова Александра

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
день назад | Обновлено через несколько секунд

У Евгения и Александры спортивная семья.

В этом году в России случился бум интереса к лыжным гонкам: Александр Большунов стал первым российским спортсменом, добившимся победы в общем зачете Кубка мира. На этом фоне Большунов превратился в медийную звезду и даже заглянул на огонек к «Вечернему Урганту».

Евгений Белов тоже входит в российский лыжный пул: в 2015 году он стал серебряным призером многодневки «Тур де Ски». А еще у Белова есть прекрасная жена Александра – давайте же полюбуемся ее инстаграмом!

Лыжные гонки

«Скоро будет свадьба». Девушка Большунова подтвердила помолвку

30/07/2020 В 12:27

Другие подборки прекрасных дам:

Эта пышногрудая гольфистка обожает загонять мячи в лунку. А еще она загонит колышек тебе в сердце

18 фоток дочки Ван Дамма, которые собьют тебя с ног быстрее, чем ее папаша

Подписывайся на нас Вконтакте

Бейсбол

Звезда MLB еще горько пожалеет о разрыве. Его бывшая имеет модельную внешность и шикарно готовит

29/07/2020 В 14:49
Лыжные гонки

«Воевал под Сталинградом, был ранен и взят в плен». Русские лыжники – о родственниках-участниках ВОВ

09/05/2020 В 09:16
По теме
Лыжные гонкиЕвгений Белов
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир