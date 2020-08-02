У Евгения и Александры спортивная семья.

В этом году в России случился бум интереса к лыжным гонкам: Александр Большунов стал первым российским спортсменом, добившимся победы в общем зачете Кубка мира. На этом фоне Большунов превратился в медийную звезду и даже заглянул на огонек к «Вечернему Урганту».

Евгений Белов тоже входит в российский лыжный пул: в 2015 году он стал серебряным призером многодневки «Тур де Ски». А еще у Белова есть прекрасная жена Александра – давайте же полюбуемся ее инстаграмом!

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