Парень стал первым открытым геем в истории шведских лыж и уверен, что остальные просто молчат.

Шведский лыжник колумбийского происхождения Филип Андерссон, участник этапа Кубка мира в Фалуне, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Любовь превыше всего. Сегодня я хочу сказать вам, что люблю парней – и я понял это недавно. Никогда раньше не чувствовал себя таким живым. Ура жизни!» – написал 18-летний Андерссон, став первым открытым геем в истории шведских лыж.

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С парнем связались журналисты, и он рассказал о каминг-ауте подробнее в интервью Expressen. «Круто чувствовать себя настолько свободным. Только прошлой зимой я понял, что я гей. И это был шок, сперва нужно было принять, кто я на самом деле. А потом я быстро понял, что не хочу хранить это в секрете, потому что любовью нужно гордиться. Я рассказал об этом близким друзьям и семье, а потом решил поделиться в соцсетях.

В 2020 году это не должно быть большой проблемой, людям нужно об этом слышать. Это стоит нормализовать. То, что я единственный, говорит о многом. Это действительно довольно странно, потому что такого быть не может. Видимо, есть какая-то культура молчания, которая мешает открыться. Некий идеал, который гласит, что спортсмены должны быть крутыми и не проявлять эмоций. Не думаю, что это хорошо.

Многие сказали мне что-то вроде: «Мы и так догадывались! Ты и раньше нам нравится, ничего не изменится». К счастью, я пока не видел неприятных комментариев. Не думал о худшем и получил поддержку».

Андерссона поддержали лидеры женской сборной – Шарлоттта Калла и Фрида Карлссон.

Филип попал в состав сборной Швеции на этап кубка мира в Фалуне в 2020 году.

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