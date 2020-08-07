Новые откровения на старые темы.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков объяснил, почему решил рассказать о допинговой системе в российском спорте.

«Внутренние порывы, метания, они у меня были всегда. Когда в последний день в Сочи я менял пробы этой противной рожи – я знаю про него очень много – Зубкова и другого читера Легкова, я знал, что рано или поздно об этом расскажу. Зубков потом стал флагоносцем и стоял со Сталиным... Тьфу, с Путиным... Это немыслимо.

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Но на самом деле поворотным моментом для меня было то, что Нагорных сказал подменить пробу украинке, сделать ее грязной. Это меня прям выбесило: «Ну как же так, вы чего? Я под расстрелы не подписывался, и в пытках я не участвую». Я, конечно, никогда в жизни не менял чистые пробы на грязные!» – заявил Родченков в интервью «Медузе».

Журналистка Александра Владимирова, взявшая интервью у информатора ВАДА, подтвердила, что с ней разговаривал именно Родченков: «Это правда он. Голос, интонация, манера речи, чрезвычайная энергичность и та вовлеченность, с которой он про все это рассказывал, – такое подделать просто невозможно. У меня масса других причин не сомневаться, что это он. Но я не могу говорить о них».

На ОИ в Сочи Легков выиграл золото в марафоне (50 км) и серебро в эстафете.

Сейчас бывший лыжник работает депутатом Московской областной думы VI созыва, входит во фракцию «Единая Россия».

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