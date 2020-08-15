Петтеру только вернули права и тут же, похоже, заберут навсегда.

Экс-чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нуртуг попался на вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

Сайт норвежского телеканала NRK сообщил, что сотрудники местной ППС заметили Jaguar Петтера, ехавшего со скоростью 168 км/ч при разрешенном лимите в 110 км/ч.

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«Я совершил большую ошибку. Прошлым вечером меня остановила полиция за превышение скорости. Я слишком быстро вел машину, и меня доставили в больницу, чтобы взять кровь. Ко всему прочему, сотрудники полиции нашли немного наркотиков у меня дома. Это был кокаин.

Я в отчаянии и боюсь того, что случится со мной в будущем. Прошу прощения у всех, кого снова разочаровал. Знаю, что на меня заведут уголовное дело. И готов к любой ответственности за то, что я сделал», – написал Нуртуг в инстаграме.

В мае 2014 года гонщик разбил автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места ДТП. В октябре того же года Нуртуга приговорили к 50 суток заключения и штрафу в 18 тысяч евро. У спортсмена также отобрали водительские права на пять лет.

34-летний лыжник 13 раз становился чемпионом мира и взял две золотые олимпийские медали в Ванкувере-2010. Петтер завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года.

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