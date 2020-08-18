А также ответил на вопросы о работе в региональной федерации и новых обвинениях Григория Родченкова.

Летом кубковые лыжники сборных почти не участвуют в соревнованиях и готовятся к зимнему сезону на сборах. Но марафонцы встают на лыжероллеры не только ради тренировок. Звезды длинных дистанций бегут World Classic Tour – престижную марафонскую серию из гонок в Норвегии и Швеции, иногда – в Италии. Два марафона обычно приурочены к крупнейшим лыжероллерным фестивалям, в которых участвует лыжная элита – норвежские Blink и Toppidrettsveka. Оба марафона в разные годы выигрывал лидер сборной России и лучший лыжник мира Александр Большунов.

Летом 2020-го пандемия коронавируса помешала и лыжероллерным стартам. Границы закрыты даже между заклятыми добрыми соседями – Норвегией и Швецией, которая не объявляла карантин. Организаторы не растерялись – не стали отменять, переносить или ограничивать участников национальностью, разрешая гонки в Норвегии только норвежцам, а гонки в Швеции – только шведам. Они просто перевели лыжероллерную марафонскую серию в онлайн.

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В общий зачет виртуального тура вошли три традиционных марафона:

20-26 июня – виртуальный Blink, 60 км

10-12 июля – виртуальный Alliansloppet, 48 км

20-26 июля – виртуальная Toppidrettsveka, 47 км

Каждому участнику предлагалось выбрать необходимую дистанцию там, где ему удобно: в Норвегии, Швеции, Подмосковье, Ижевске, Южно-Сахалинске или Австралии. Стартовать можно было в любой из указанных дней в любое удобное время – хоть ночью. После финиша лыжник грузил показатели в специальный личный кабинет, и они в режиме реального времени сводились в общую таблицу.

На новый вызов откликнулись более 900 человек из 22 стран, соревнуясь целыми командами. В общей сложности участники преодолели почти 30 тысяч километров. Были и необычные моменты – в последней гонке победил француз Ян Белоргей, выбравший легкий рельеф. Пока остальные штурмовали тяжелые трассы, он спустился с горы со средней скоростью 33,2 километра в час, а общая потеря высоты составила 1713 метров.

Но общий зачет виртуального World Classic Tour по итогам трех гонок выиграл российский лыжник Максим Вылегжанин. Позже чемпион мира и трижды серебряный призер Олимпиады приехал на чемпионат России по лыжероллерам, который проходил под Санкт-Петербургом – в Токсово Ленинградской области. Там 37-летний лыжник взял золото и два серебра, а также пообщался с корреспондентом Eurosport.ru. Максим порассуждал о будущем онлайн-формата в лыжах, рассказал о победе в виртуальном туре и работе в федерации лыжных гонок Удмуртии.

Андрей Краснов, Максим Вылегжанин, Алексей Двоскин (ЧР по лыжероллерам, Токсово) Фото: Eurosport

– Вы выиграли виртуальный World Classic Tour. Сразу решили участвовать или сомневались?

– Да, раздумий не было. Я решил сразу поучаствовать, раз организаторы пригласили. Это очень хорошая популяризация лыжных гонок. Все равно я считаю, что лыжероллеры и лыжи – это очень близко. Летом, как известно, не бывает соревнований по лыжным гонкам, а хочется бегать. И я сразу решил выступать.

– Сразу нацеливались на победу в общем зачете или стояла цель просто продышаться?

– Конечно же, ты выходишь побороться и сравниться с другими. Есть уникальная возможность никуда не выезжая сравниться со спортсменами из других стран – посмотреть, в каком ты состоянии, самочувствии. Победа для меня была неважна, но, безусловно, я делал все, чтобы развить максимальную скорость. Выиграл виртуальный тур я случайно, потому что передо мной на двух этапах норвежец побеждал и вез мне достаточно много. Я не думал о том, что смогу выиграть. Он просто не вышел на третий старт, и поэтому я выиграл.

– Победитель последней гонки, француз, выбрал рельеф почти полностью под гору. Это читерство или он просто умело воспользовался регламентом?

– Регламент был чисто на расстояние. Я думаю, у кого есть такая возможность, почему не выбрать [такой рельеф]? Это соревнования, так же, как и на обычных марафонах, ты ставишь стратегию. На этом виртуальном туре были спортсмены, которые настраивались на скорость. Я знаю, что этот француз из сборной команды роллеров, для него была важна быстрота. И были спортсмены, которые гонку выбирали в обратную сторону. Я выбирал легкую трассу в Ижевске. Она была не со спуска, а прямая, но как раз была подготовка к зиме, к марафонам.

– Как вы думаете, онлайн-формат приживется после коронавируса? Или это единичная фишка?

– Я думаю, что он может прижиться. Есть спортсмены, которые не могут выехать, но очень хотят – можно проводить этот тур в целях популяризации. Понятно, что нет какого-то специального розыгрыша призов, но чисто сравниться... Я такую гонку устраивал у себя по этому принципу, чтобы люди просто знали об этих соревнованиях: могли поучаствовать, был стимул выйти на тренировку, проработаться, простартоваться. Как рекламный ход и популяризация лыжных гонок спорта в целом это приживется.

– Вы выиграли виртуальный тур, выиграли здесь, чуть раньше были четвертым на контрольной тренировке группы Перевозчикова. Нет мыслей вернуться в сборную? Не на весь сезон, но на отдельные гонки?

– Нет, такой мысли нет. На Кубке мира эта программа, которая была уже постоянной, мне надоела. Мне хочется каких-то новых эмоций. Как раз те марафоны Visma Ski Classics, которые хочу побегать за «Русскую зиму». Там немного другая специфика, ты больше находишься дома. Почему я закончил карьеру, ушел из сборной? Мне очень надоело ездить по сборам, не быть дома, проводить первую и вторую тренировку. А сейчас я все-таки делаю одну, иногда только две. Мне нравится этот формат. Здесь хоть и лыжероллерный чемпионат России, сильных лыжников нет, все на сборах. Никогда в жизни не участвовал в чемпионате России по лыжероллерам, потому что готовился к зиме.

Максим Вылегжанин (ЧР по лыжероллерам, Токсово) Фото: Eurosport

– Как вы совмещаете соревнования на марафонах, все-таки довольно активные, с управлением федерацией лыжных гонок Удмуртии?

– Все равно федерацией руковожу не один. Есть команда, есть вице-президенты, которые делают много работы за меня. Я являюсь лицом: встречи, прежде всего, провести. Здесь, на соревнованиях, есть представители разных фирм, с которыми можешь пообщаться, найти контакты по спортивному инвентарю школам, например. Это очень хорошо – ездить по стартам, знакомиться с производителями и рассказывать про Удмуртию, какие у нас есть хорошие спортсмены и как их надо поддержать.

– Не думали в отдаленном будущем баллотироваться в президенты ФЛГР?

– Нет, знаете, наверное, не хочу садиться в кресло и отвечать. Мне нравится свободный график, при котором я могу выступить на соревнованиях, съездить куда-то отдохнуть, побыть дома. За все время, что я уже езжу по сборам, хочется какой-то спокойной жизни.

– Любимая летняя забава болельщиков – прикидывать состав сборной на эстафету для чемпионата мира. Можете назвать свой вариант?

– Я всегда за спортивный принцип. Спортсмены, которые будут готовы к эстафете, побегут на чемпионате мира. Будет отбор. Их и надо поставить.

– Как прокомментируете последние высказывания Григория Родченкова о российских лыжах?

– Мне он так уже надоел, ха-ха. Я уже не читаю его, не смотрю. Со своей стороны я знаю, что ничего не нарушал. Поэтому я не читаю все это и отстранюсь.

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