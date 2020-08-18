Пришла пора попробовать что-то новое.

Чемпион мира и трехкратный олимпийский призер Максим Вылегжанин объяснил, почему не хочет возвращаться в сборную России по лыжным гонкам.

«Нет, такой мысли нет. На Кубке мира эта программа, которая была уже постоянной, мне надоела. Мне хочется каких-то новых эмоций. Как раз те марафоны Visma Ski Classics, которые хочу побегать за «Русскую зиму». Там немного другая специфика, ты больше находишься дома. Почему я закончил карьеру, ушел из сборной? Мне очень надоело ездить по сборам, не быть дома, проводить первую и вторую тренировку. А сейчас я все-таки делаю одну, иногда только две.

Лыжные гонки На карантине лыжи ушли в онлайн. Максим Вылегжанин выиграл и пояснил за формат 3 ЧАСОВ НАЗАД

Мне нравится этот формат. Здесь (в Токсово Ленинградской области – Eurosport) хоть и лыжероллерный чемпионат России, сильных лыжников нет, все на сборах. Никогда в жизни не участвовал в чемпионате России по лыжероллерам, потому что готовился к зиме», – рассказал 37-летний Вылегжанин в беседе с корреспондентом Eurosport.ru Валерией Кукалевой.

Вылегжанин завершил карьеру в сборной и выступает в марафонской серии за профессиональную команду «Русская зима».

Максим – чемпион мира 2015 года в скиатлоне, трехкратный серебряный призер Олимпиады-2014.

Полное интервью:

На карантине лыжи ушли в онлайн. Максим Вылегжанин выиграл и пояснил за формат

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