Однако заявить об этом публично журналисты из Осло не могут.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о допинговой культуре в России, а также о норвежской лыжнице Терезе Йохауг.

«Сейчас этого нет. Мы говорим про старые грехи, которые тоже признаем. Я же говорю, что мы реально жрали допинг. Проблемы были, но мы их осознали и постарались захлопнуть эту крышку. Нет у России проблем с допингом сейчас, если только какие-то единичные случаи.

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Возьмем историю с норвежской лыжницей Терезой Йохауг, которая помазала губы помадой. Так в ее организм якобы попал допинг. Она у всех выигрывает пять трамвайных остановок. Все норвежские журналисты в приватных беседах говорят: «Вы думаете, что мы ей верим? Нет! Она лжет. Только по телевизору об этом мы не можем сказать». И после этого они говорят что-то про русских. Немцы тоже говорили, что мы допингисты. А когда лабораторию накрыли в Эрфурте, они перестали дальше копать.

Я хочу сказать, что мы молодцы. Когда я вижу, что та или иная организация поздравляет с юбилеем в социальных сетях человека, который был пожизненно дисквалифицирован за эритропоэтин, мне хочется разорвать их. Говорю им: «Ребят, вы чего делаете? Вас же на западе читают». Они начинают мне приводить какие-то аргументы. Да мы не должны этого делать ради тех же детей.

На летнем чемпионате мира в Чайковском я видел, что чемпионку мира Катю Юрьеву, которая потом дважды попалась на ЭПО, охранник пропустил в зону спортсменов. Я был в ужасе, пришел и говорю: «Больные? Что вы творите? У нее пожизненный дисквал. И вы еще хотите, чтоб нас в биатлоне простили?» Мы говорим о глупости и непрофессионализме», – заявил Губерниев в интервью ютьюб-каналу «А поговорить?»

Йохауг – олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, десятикратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачете.

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