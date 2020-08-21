Двукратный олимпийский чемпион признался в зависимости.

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Петтер Нуртуг рассказал о пристрастии к алкоголю и наркотикам.

«У меня серьезные проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами, включая алкоголь и наркотики. Я не воспринимал проблему всерьез и скрывал ее от людей вокруг. Периодически я употреблял наркотики от трех до пяти раз в неделю. Я достиг дна и нуждаюсь в профессиональной помощи.

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Я в отчаянии и боюсь того, что принесет мне будущее, прошу прощения у всех, кого вновь разочаровал. Я знаю, что грядет расследование – возьму на себя ответственность за то, что сделал», – признался бывший спортсмен на пресс-конференции, его слова приводит Dagbladet. Он отметил, что зависимость развилась у него уже после завершения спортивной карьеры.

Нуртуг – двукратный олимпийский чемпион Ванкувера-2010, 13-кратный чемпион мира и двукратный победитель общего зачета Кубка мира.

Петтер официально объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.

Нуртуг считает, что у русских лыжников будет преимущество перед ОИ-2022 из-за коронавируса

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