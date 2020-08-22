Норвежский лыжник, похоже, так и не смирился с триумфом Большунова.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал получение «Малого хрустального глобуса» прошлого сезона.

«Немного обидно, нам должен был прийти тот глобус, что чуть побольше, но он, к сожалению, затерялся в России. Мы постараемся изменить это в следующем году. Думаю, его отправили туда по ошибке, и следующей зимой он прибудет по адресу. Это наша цель», – рассказал Клебо в видео, опубликованном официальным аккаунтом сборной Норвегии по лыжным гонкам.

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Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира-2019/20, Клебо стал вторым. Из-за пандемии заключительные этапы турнира в Северной Америке не состоялись, норвежцы отказались от участия до официальной отмены.

Большунов выиграл у Клебо 495 очков. Теоретически Йоханнес имел шансы догнать русского лыжника, если бы все гонки прошли по расписанию.

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