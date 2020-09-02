С двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам из Норвегии Петтера Нуртуга сняли обвинения в вождении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В августе Петтера задержали за превышение скорости – экс-спортсмен гнал 168 км/ч при разрешенном лимите в 110 км/ч – позже в его доме нашли кокаин. Нуртуг созвал пресс-конференцию, на которой признался в тяжелой зависимости от психоактивных веществ и выразил готовность принять наказание. Полиция проводит расследование, и промежуточный итог оптимистичен для лыжной легенды – с него сняли часть обвинений.

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«В крови не было обнаружено алкоголя или наркотиков, поэтому полиция снимает обвинение в вождении в состоянии опьянения. Предварительные обвинение в хранении наркотиков и превышении скорости остаются в силе», – приводит выдержку из полицейского протокола Verdens Gang.

  • Нуртуг – двукратный олимпийский чемпион Ванкувера-2010, 13-кратный чемпион мира и двукратный победитель общего зачета Кубка мира.
  • Петтер официально объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.

Нуртуга задержали за езду со скоростью 168 км/ч. У него дома нашли кокаин

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