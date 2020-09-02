С двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам из Норвегии Петтера Нуртуга сняли обвинения в вождении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В августе Петтера задержали за превышение скорости – экс-спортсмен гнал 168 км/ч при разрешенном лимите в 110 км/ч – позже в его доме нашли кокаин. Нуртуг созвал пресс-конференцию, на которой признался в тяжелой зависимости от психоактивных веществ и выразил готовность принять наказание. Полиция проводит расследование, и промежуточный итог оптимистичен для лыжной легенды – с него сняли часть обвинений.