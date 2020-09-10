Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что в межсезонье-2020 ничего не знает о подготовке принципиального соперника из России – победителя Кубка мира Александра Большунова.

«Единственное, что я знаю про Большунова в это межсезонье, это то, что он женился. Если бы меня пригласили, я бы подумал, но, наверное, я был бы официантом и подавал еду», – цитирует 23-летнего Клебо VG.

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Летом и осенью 2019 года Клебо и Большунов дважды пересекались на лыжероллерных стартах в Норвегии и знали о физическом состоянии друг друга. В этот раз границы закрыты, национальные команды тренируются в своих странах.

«Я чувствую огромную ответственность перед сезоном, в этом нет никаких сомнений, и вхожу в сезон более возбужденным, чем обычно. Будет интересно увидеть, что и как, когда мы так долго не виделись», – заключил Йоханнес.

У Большунова и его девушки Анны Жеребятьевой еще не было свадьбы, но пара объявила о помолвке.

Александр выиграл у Йоханнеса в общем зачете 495 очков, а также взял дистанционный «Глобус».

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