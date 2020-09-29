Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков возглавил спринтерскую сборную Китая в преддверии Олимпиады-2022 в Пекине.

Об этом бывший лыжник рассказал в интервью «Матч ТВ».

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«На сегодняшний день у них есть три тренера, я буду четвертым. Буду отвечать за спринтерские дисциплины и готовить спринтерскую группу. Не знаю даже, сколько сейчас спортсменов и как будет выглядеть деление на спринт или дистанцию. Может, в одной группе будем работать, а я буду следить за выполнением спринтерских задач.

Пока еще в прострации, приеду на место – все выясню и пойму, как работать дальше. Когда особо нечего терять, ты готов ехать. Во-первых, это заграничный опыт, о котором многие, наверное, просто мечтают, а тут представилась такая возможность, и упускать ее нельзя.

Никита Крюков Фото: Imago

Я беру с собой семью, они будут жить рядом, снимать апартаменты. Контактов с Дарьей Домрачевой и Уле Айнаром Бьорндаленом у меня нет. Я написал Даше в инстаграме, но мне никто не ответил, связаться с ними не удалось. А так в России я очень со многими посоветовался, решение действительно ответственное – улетаешь не в Московскую область, а в чужую страну на длительный срок.

Когда шла переписка о достижениях, были поставлены очень высокие рамки – подиум. Честно говоря, я считаю, что это крайне тяжело сделать, о чем я им тоже написал. Сейчас не буду распространяться об условиях контракта: моя задача – повысить их уровень. Контракт заключен до Олимпийских игр, после улечу восвояси. Но они дали понять, что все зависит от тебя. Если ты нам понравишься, то все возможно», – заявил 35-летний Крюков.

Крюков – олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира в спринте, завершил карьеру в 2019 году.

Был фигурантом сочинского дела, но CAS оправдал лыжника и вернул ему медаль ОИ-2014.

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