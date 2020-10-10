Сезон-2020/21 в зимних видах спорта должен был привнести абсолютные новшества: FIS и IBU планировали полный запрет использования фторосодержащих мазей. Это касалось не только лыж и биатлона, но также горных лыж, сноуборда и других видов, подконтрольных FIS.

В качестве основных причин указали заботу об экологии и здоровье: по данным исследований шведских ученых, фторуглерод вызывает рак, заболевания печени, гипертонию и инсульт. Норвежцы уже запретили фтор на юношеском уровне, но впрягаться за его отмену на Кубке мира не собираются.

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В течение лета и осени FIS серьезно готовился к реформе – в Германии спроектировали машину, которая после финиша проверяла бы лыжи спортсменов на наличие фтора.

«Технически мы почти готовы. У нас все под контролем. Разработка машины сейчас идет по плану: проводятся испытания, и результаты очень многообещающие. Я еще не видел ее в работе, но каждые 14 дней получаю отчеты от компании-разработчика», – рассказывал в мае рейс-директор FIS Пьер Миньерей. Он выражал уверенность, что машина будет введена в эксплуатацию уже в наступающем сезоне.

Когда машину сконструировали, началось ее предварительное тестирование, и норвежцы – законодатели лыжных мод – демонстративно выразили недовольство. Норвежские сервисмены пообещали обмануть тесты на фтор и доказать, что его полная отмена преждевременна.

«Мы сделаем ловушки, замаскировав фторосодержащие средства. Посмотрим, удастся ли их выявить. Мы будем хранить их до тех пор, пока не будем полностью уверены, что их никогда не придется использовать», – заявил глава сервис-бригады Стейн Олав Снесруд. Норвежский выпад никого не удивил – они любят подобного рода манипуляции.

Прокатил ли обман, неясно, но смазчики сборной Германии по биатлону пригрозили IBU бойкотом соревнований, а затем TV2 вбросил такой же инсайд про норвежских лыжников. Источник телеканала сообщил, что готовящимся запретом фтора недовольно и руководство национальной федерации, и сами спортсмены.

Такие заявления окончательно напугали чиновников, и введение правила перенесли на следующий сезон. Оно войдет в силу 1 июля 2021 года, а сезон-2020/21 будет использован для дальнейших лабораторных и полевых тестов.

«За последние недели FIS протестировала систему Fluorine Tracker, способную обнаруживать фтор на лыжах после финиша. Вероятность ошибки составила один процент, что подтверждает способность устройства к точным измерениям. Но существуют другие потенциальные источники ошибок, которые связаны с иными аспектами, поэтому тестирование продолжается ради обеспечения абсолютно справедливых результатов для соревнующихся», – говорится в официальном заявлении.

Лыжные гонки Фото: Getty Images

Что это значит?

Идея лыжно-биатлонного руководства – действительно благая, если уменьшение фтора в атмосфере приведет к улучшению экологии. Но для спортивного сообщества столь быстрая реформа означает огромные трудности. Кардинальный переход на мази без фтора – грандиознейшая революция, так как:

лыжи станут медленнее – спортсмены будут адаптироваться к гоночным условиям заново;

сервисменам придется искать новые варианты подготовки лыж, и небогатые сборные получат более серьезные отставания;

возможно, понадобится новый инвентарь, так как фтор останется и на старых парах лыж (некоторые спортсмены хранят их по несколько сезонов), и на оборудовании смазчиков.

Решение отложить запрет тоже правильное, но не стоит ли сдвинуть его еще чуть дальше? Сезон-2021/22 будет олимпийским, и подобные глобальные перестроения перед главным стартом четырехлетия станут губительными. Год вряд ли предопределит экологическую катастрофу, а реформы лучше проводить в начале олимпийского цикла.

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