«Медийность нужна, но в меру. Я считаю неправильным, когда спортсмены чересчур много времени уделяют медийности. Должно быть все регламентировано. Как у норвежцев – у них есть определенное время, когда спортсмены общаются со спонсорами, дают интервью. Они знают четко, что в этот период времени они общаются. Но когда это незапланированно, когда спортсмен находится на тренировочном сборе и вдруг приезжает какая-то съемочная группа, наверное, тогда не стоит. Это, конечно, на усмотрение спортсмена, но я считаю, что это неправильно. Кто-то более открыт, здесь лично от человека зависит. А по поводу того, популярны лыжи или нет – лучше пусть наш вид спорта станет популярным за счет результатов, а не за счет горячих интервью, скандалов, интриг, расследований и всего такого.

Абсолютно нет такой тенденции, что ребята не хотят общаться именно с Губерниевым и его командой. Особенно с его командой. Общались и в Зеефельде – они подходили за интервью, и я лично беседовал с бригадой «Матч ТВ». Илья Трифанов брал у меня интервью и до гонки, и после гонки, и ребята также общались с ними. Вообще вопросов никаких нет. И к Губерниеву, насколько я знаю, у спортсменов нет никаких вопросов. Все общаются. Просто тоже нужно спортсменов понимать – им надо четко знать, когда они будут давать интервью. Лыжные гонки, может, не так раскручены, потому что по федеральным каналам их не транслируют – на «Матч ТВ» только чемпионат мира, а Кубка мира нет. Но ничего страшного, хотя мы и показываем результаты», – заявил Сорин в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.