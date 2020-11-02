Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин порассуждал о составе на эстафету чемпионата мира 2021 года, который пройдет в немецком Оберстдорфе.

– Бежать четвертый этап должен тот, кто умеет финишировать, у кого есть финишный спурт, потому что в спурте решаются все эстафеты. Бывают, конечно, случаи, когда есть разрывы, но с учетом того, что сокращают дистанцию до 7,5 километров, в основном, все остается на финиш. Если брать борьбу с Клебо, то у нас нет таких спортсменов, кто может его на финише обыграть. Это чисто мое субъективное мнение – надо ставить того, кто более универсален, кто может бежать и дистанцию, и спринт, у кого есть финишное ускорение. Сергей Устюгов этим обладает, тот же Саша Большунов может на финише побороться с большей частью сильных финишеров. Денис Спицов, вполне возможно, может хорошо финишный отрезок выдать. Но такого стопроцентного финишера я бы не назвал.

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– Получается дилемма: если Большунова ставить на финиш, обидно терять классический этап в его исполнении, но Устюгов в последние годы не всегда стабилен.

– Да, это, конечно, зависит от кондиций Сергея, да и Саши тоже. Но Саша более стабилен по ходу сезона. Также все будет зависеть от двух других участников, на чем они специализируются. Если брать Зеефельд – поставили Устюгова и Большунова на два последних этапа, потому что на первых двух бежали классисты – Бессмертных, который вторым был в индивидуальной гонке, и Ларьков, который был четвертым. Да, предпочтительнее, наверное, как вы сказали, Большунова на классику ставить, а Устюгова на последний этап, если он в хороших кондициях. Это логично. Но как будет, покажет время. Непосредственно перед чемпионатом мира это будем решать, – заявил Сорин в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.

Лыжный сезон-2020/21 стартует 27 ноября в Руке (Финляндия).

Чемпионат мира пройдет с 25 февраля по 7 марта 2021 года.

Полное интервью с Егором Сориным:

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