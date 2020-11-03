«Есть такая теория у спортсменов, особенно у лыжников, по поводу секса, что за три дня до старта уже нельзя заниматься, потому что отдаешь энергию. Женщинам наоборот нужно заниматься, а мужчинам за три дня – не надо. Я эту теорию сломал, после этого сразу вышел и выиграл этап Кубка мира. Я понял, что это полный бред.

Говорится не о сексе конкретно, а о том, что не надо всю ночь это делать. И не гулять, кутить, потом заниматься сексом и толком не спать. Конечно, у тебя не будет сил. А если для здоровья, то никто не запрещает. Это все теория, так говорят, чтобы народ настраивался на соревнования», – заявил Легков в интервью «Спорт-Экспрессу».