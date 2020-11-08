Старт лыжного сезона запланирован на 27 ноября – Кубок мира начнется в финской Руке (Куусамо). Лыжное руководство недолго думало о корректировке календаря из-за коронавируса и объявило, что сезон пройдет по плану: сдвоенных этапов, как у биатлонистов, не будет. Это значит, что до «Тур де Ски» лыжники посетят четыре страны. Они будут регулярно сдавать тесты на коронавирус, но FIS не предложила ни пузырь, ни дополнительные меры – спортсмены полетят по Европе чартерными рейсами и будут находиться в аэропортах на общих условиях.

Норвежцы предсказуемо выразили протест – в конце прошлого сезона они отреагировали на распространение коронавируса радикально и до официального объявления пандемии снялись с канадских этапов Кубка мира, лишив лидера, Йоханнеса Клебо, возможности побороться с Александром Большуновым за победу в общем зачете. Йоханнес дисциплинированно утверждал, что здоровье важнее, и спустя несколько месяцев риторика не изменилась.

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«Я знаю, что, когда начнется сезон, мы будем больше подвержены заражению. Если будет столько же поездок, сколько и раньше, с учетом эпидемиологической ситуации Кубок мира получится чрезвычайно сложным. Ситуация не должна нанести вред нашему здоровью.

Йоханнес Клебо Фото: Getty Images

Я продумаю все до мелочей, потому что ситуация с короной, похоже, не улучшается. Мне не нравятся аэропорты с большим количеством людей, двухместный номер, где, возможно, придется делить с коллегой по сборной двуспальную кровать. Риск заражения есть», – опасается 24-летний норвежец.

Йоханнес даже запретил своей девушке Пернилле выходить из дома, чтобы не заболеть перед стартом сезона. «Я, в основном, просто нахожусь дома, а она, к сожалению, вынуждена жить так же. Ей не следует ходить на учебу, хотя она учится на инженера. Я не могу рисковать. Если бы она не хотела жить так, как живу я, мне бы пришлось переехать. Все просто.

Меньше всего я хочу заразиться коронавирусом – неизвестно, какие у этой болезни долгосрочные эффекты. В этом году риск неучастия в гонках высок, и я буду оценивать этот риск от выходных к выходным. Я планирую бегать на лыжах еще несколько лет, а для этого нужно быть циничным. Я циничен с самого начала», – заявил Клебо.

Опасаются и другие норвежцы – в частности, в женской сборной, которая зимой зарубится со шведками и Натальей Непряевой.

«Меня очень волнует то, каким будет сезон, – сказала олимпийская чемпионка Майкен Фалла. – Думаю, что регулярный календарь без изменений – это грубо и немного наивно со стороны FIS. Они подвергают нас, спортсменов и персонал, чрезвычайному риску. Мы будем путешествовать по многим местам, где высок риск заражения – например, по аэропортам. Мы посетим достаточно много аэропортов с ослабленной иммунной системой.

Это беспокоит меня больше всего. А если одну из команд закроют на карантин из-за заражения коронавирусом? Например, одну из крупных стран – Норвегию или Швецию? Вдруг получится так, что все лыжники сборной окажутся в изоляции? Но другого выбора нет».

Хейди Венг: «Велосипедисты много путешествовали – посмотрим, как это будет выглядеть для нас. Будет непросто, если нас поселят в отель не со спортсменами, а с другими людьми, которые будут не очень осторожны. Перелеты и все в таком роде – это может нас заразить. Это будет необычный сезон, будет много контроля. Перед отъездом нужно хорошенько подумать».

Тренер Ула Виген Хаттестад: «Думаю, будут гонки, которые окажутся отменены из-за того, что некоторые страны не доберутся до старта. Или из-за высокого распространения инфекции. Но я почти уверен, что чемпионат мира состоится, и это главное. Станет важнее поиск места жительства – мы будем искать варианты, где можно жить максимально изолированно. Сделаем для этого все возможное».

Норвежцы правы в опасениях?

В целом да – FIS действительно не предоставила спортсменам официального регламента. В России ситуацией обеспокоен немецкий тренер Маркус Крамер.

Маркус Крамер Фото: Getty Images

«В документе отсутствует общее понимание ситуации. Что, если на одном из этапов два-три спортсмена дадут положительный результат? Как будет организовано тестирование, изоляция зараженного? Любой, кто бывал в Руке, знает, что это относительно небольшая деревня с маленькой больницей.

В других видах спорта согласовали с местными властями более-менее универсальный набор правил и положений, исходя из понимания, что команды будут путешествовать и жить в пузыре. Мы не слышали ничего подобного от FIS», – припечатал тренер, работающий с Сергеем Устюговым.

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей признал, что непредвиденные ситуации имеют место быть. «Думаю, у нас будут соревнования, но не уверен, что все пройдет по календарю. Приятно видеть сильную мотивацию у организаторов – все, что можно было сделать, сделано. Конечно, некоторые проблемы будут, но я очень оптимистичен. Да, сидеть дома и ничего не делать безопаснее, чем путешествовать. Но это касается не только спортсменов, а обычных людей тоже.

У FIS нет полномочий устанавливать собственные правила на весь сезон. Необходимо соблюдать национальные требования. О каждом случае заражения коронавирусом будет сообщено властям. В некоторых странах это может иметь последствия для остальных членов команды, в других – нет», – подытожил представитель Международной федерации.

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