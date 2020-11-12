Этап Кубка мира в Лиллехаммере официально перенесен, 4-6 декабря гонки не состоятся. Международная федерация лыжного спорта (FIS) в ближайшее время сообщит новые даты.

«Исходя из непростых времен, неопределенности и последствий, связанных с коронавирусом, мы считаем, что сейчас неправильно проводить Кубок мира в Лиллехаммере. Мы предпочли бы поработать над поиском новых дат, проконсультировавшись с FIS и местным оргкомитетом», – цитирует главу норвежских лыж Эрика Рёсте Skiforbundet .