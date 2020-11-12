Этап Кубка мира в Лиллехаммере официально перенесен, 4-6 декабря гонки не состоятся. Международная федерация лыжного спорта (FIS) в ближайшее время сообщит новые даты.
«Исходя из непростых времен, неопределенности и последствий, связанных с коронавирусом, мы считаем, что сейчас неправильно проводить Кубок мира в Лиллехаммере. Мы предпочли бы поработать над поиском новых дат, проконсультировавшись с FIS и местным оргкомитетом», – цитирует главу норвежских лыж Эрика Рёсте Skiforbundet .
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- Резервные даты, в которые может пройти этап КМ в Лиллехаммере, – 13-14 февраля.
- В прошлом сезоне победителем Кубка мира у мужчин стал россиянин Александр Большунов.
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