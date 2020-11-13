Сборная России по лыжным гонкам может пропустить большую часть этапов Кубка мира. При самых неприятных раскладах российские спортсмены выступят только на «Тур де Ски».
По данным NRK, тренеров сборных России Елену Вяльбе и Маркуса Крамера не устраивают календарь сезона и действия FIS про борьбе с коронавирусом. Немец сообщил, что октябре они с Вяльбе обсуждали возможность участвовать только в «Тур де Ски».
«Мы выжидали, так как думали, что FIS перейдет к плану Б. Но этого так и не последовало. Вяльбе выступила на встрече с представителями нескольких других стран и сказала, что команда сразу вернется в Россию, если в Руке у кого-то будет положительный результат. Чтобы спортсмены были в безопасности», – заявил Крамер.
- Лыжный сезон стартует 27 ноября в финской Руке.
- «Тур де Ски» должен пройти с 1 по 10 января 2020 года в Швейцарии.