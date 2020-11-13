По данным NRK , тренеров сборных России Елену Вяльбе и Маркуса Крамера не устраивают календарь сезона и действия FIS про борьбе с коронавирусом. Немец сообщил, что октябре они с Вяльбе обсуждали возможность участвовать только в «Тур де Ски».

«Мы выжидали, так как думали, что FIS перейдет к плану Б. Но этого так и не последовало. Вяльбе выступила на встрече с представителями нескольких других стран и сказала, что команда сразу вернется в Россию, если в Руке у кого-то будет положительный результат. Чтобы спортсмены были в безопасности», – заявил Крамер.