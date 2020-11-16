В сезоне-2019/20 Александр Большунов впервые в истории российских лыж выиграл общий зачет Кубка мира, чего не получилось у Сергея Устюгова, Александра Легкова и Максима Вылегжанина. Из-за коронавируса развязка оказалась смазанной – о победе Саша узнал не после пересечения финишной черты, а в тренажерном зале перед этапом в Канаде. Заокеанские старты отменили из-за коронавируса, «Большой Хрустальный глобус» Большунов получил летом по почте.

В новом сезоне главным стартом будет чемпионат мира, золота которого у Александра еще нет, но всегда приятно защитить и победу в общем зачете. В последнее десятилетие это получалось у Йоханнеса Клебо, Мартина Йонсруда Сундбю и Дарио Колоньи. Большунову завоевать «БХГ» второй раз подряд будет нереально сложно, если не невозможно. Виной – разумеется, коронавирус, который к началу зимнего сезона ударил второй волной, но он только причина, а не повод. Коронавирус глобально не мешает играть футболистам, не мешает завоевывать новые «Большие шлемы» и «Мастерсы» теннисистам, презентовать новые программы фигуристам и так далее. Спокойно готовятся к сезону биатлонисты, но у лыжников FIS пустила все на самотек – и очень зря.

Лыжные гонки Сборная России может пропустить значительную часть этапов Кубка мира 13/11/2020 В 10:28

В четверг 12 ноября перенесли на неопределенный срок второй этап, который должен был пройти в Лиллехаммере. Резервные выходные – 13-14 февраля, но скорее всего, гонки отменят окончательно. Тогда пока можно было посмеиваться над перестраховщиками-норвежцами, которые в марте не приехали в Канаду, а теперь еще в октябре начали паниковать насчет нового сезона. Но на следующий день заговорили Маркус Крамер и Елена Вяльбе, и в речи тренера прозвучал намек, что на командном собрании рассматривался вариант со снятием сборной России со всех международных стартов, кроме «Тур де Ски» и чемпионата мира.

FIS бравурно объявила, что сезон пройдет по первоначально созданному календарю в прежнем формате – то есть, еще до католического Рождества лыжники должны были посетить четыре страны: Финляндию, Норвегию (до переноса Лиллехаммера), Швейцарию и Германию. Все переезды – через европейские аэропорты и прочие общедоступные узлы: международные лыжные чиновники не стали задумываться о безопасности делегаций. Коллеги из IBU поступили дальновиднее и сделали сдвоенные этапы: в 2020-м спортсмены всего один раз сменят Финляндию на Австрию, а 2021-й начнут двумя этапами в Оберхофе.

Лыжников обязали сдавать тесты на коронавирус минимум раз в две недели (после приезда на этап и перед отъездом) и запустили проект «Снежинка» – аналог системы ADAMS, где атлеты отмечают местоположение для допинг-офицеров. В «Снежинке» будет то же самое, только с ковид-тестами вместо результатов допинг-проб. Кажется, что хотя бы здесь все под контролем, но нет – национальные федерации должны платить местным лабораториям за тестирование из собственного кармана. А сборная – это не только примерно 15 лыжников и лыжниц: это тренеры, сервисмены, аналитики и медштаб. Зато биатлонисты и здесь в шоколаде – за все платит IBU.

Елена Валерьевна все посчитала и осталась недовольна. «В Финляндии тест стоит 195 евро, хотя сейчас мы платили по 224 евро, и за это время их сдали очень много, поскольку сдавали неоднократно. Если посчитать по всему Кубку мира, от начала и до конца, то выходит сумма в 523 тысячи евро. Откуда брать такие деньги? Это еще при том, что в Италии он будет сделан бесплатно, если ты туда приезжаешь на десять дней. В Германии он стоит 25 или 29 евро, но для тех, кто приезжает на соревнования, – 125, 195 евро», – негодует глава ФЛГР.

Елена Вяльбе Фото: Getty Images

Крамер рассказал, что в октябре между тренерами и Еленой Валерьевной произошла большая дискуссия. Они обсуждали возможность участия только в «Тур де Ски» и чемпионате мира, но понадеялись, что FIS перейдет к плану «Б». Когда этого не произошло, Вяльбе на встрече с представителями других команд заявила, что ее команда сразу вернется в Россию, если у кого-то будет зафиксирован положительный тест на коронавирус.

У FIS действительно нет регламента – все зависит от законодательства даже не стран, а регионов. Например, на октябрьском этапе в Австрии вся горнолыжная сборная России угодила на карантин из-за положительного теста у кого-то из персонала. Елену Валерьевну такой вариант максимально не устраивает. Затрудняет понимание и то, что правила расписаны для наций – никто не возьмет в расчет то, что условный заболевший лыжник из группы Бородавко, скорее всего, не контактировал с группами Крамера и других тренеров.

Иван Якимушкин, Сергей Устюгов, Александр Большунов Фото: Getty Images

«Сейчас во всех документах от стран-организаторов говорится о том, что если в команде будет выявлен инфицированный, то она будет изолирована. Это разве нормально? Мы даже внутри своей сборной друг друга не видим: у нас же есть микрокоманды, которые работают по своему графику, ездят на своих автобусах, работают со своими сервисерами. Но этого никто не учитывает, учитывается только национальность. И это касается всех, не только нас», – говорит Вяльбе.

Что, если не Кубок мира?

Если Елена Валерьевна волевым решением вернет сборную в Россию, это решение в общем-то не станет полностью неправильным. Да, будет обидно за сорвавшиеся дуэли с норвежцами, но не более. Борьба за общий зачет Кубка мира в сезоне-2020/21 полностью обесценивается: претендентам не выстроить долгосрочную стратегию, потому что целые этапы и отдельные гонки могут отменять и переносить, а самих лыжников – отстранять из-за положительного теста.

Кубок мира по лыжным гонкам Фото: Getty Images

Сезон-2020/21 – тот, где главный старт – действительно чемпионат мира, и споры в комментариях и чатах о приоритетности трофеев наконец ненадолго утихнут. Может, и правда разумнее и безопаснее подготовиться к турниру в Оберстдорфе в России? Ведь есть еще одна загвоздка – невозможность варьировать состав команды: из-за закрытых границ тренеры не смогут вызвать на этап спортсмена, который проявил себя на внутренних стартах.

Альтернатива – полноценная подготовка к чемпионату мира на всероссийских соревнованиях в более спокойной обстановке. С 28 ноября по 2 декабря в Вершине Теи состоится этап Кубка Восточной Европы, 11-15 декабря – этап Кубка России в Чусовом. Найдутся старты и на январь с началом февраля: в Кирово-Чепецке, Тюмени или Сыктывкаре.

Но пока поспешных решений не будет – сборная находится в финском Муонио и в ближайшие выходные проведет отборочные старты на Кубок мира. Команда точно доберется до Куусамо, где на 27-е число запланирован старт международного сезона. Что будет дальше – посмотрим.

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Лыжные гонки Этап Кубка мира в Лиллехаммере перенесен на более поздний срок 12/11/2020 В 20:02