Появился первый тизер фильма «Белый снег» – байопика о трехкратной олимпийской чемпионке и 14-кратной чемпионке мира Елене Вяльбе.

«Невероятная история лучшей лыжницы ХХ века Елены Вяльбе. Фильм основан на реальных событиях», – говорится в описании тизера. Планируется, что байопик выйдет на большой экран 25 февраля 2021 года.