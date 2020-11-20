Появился первый тизер фильма «Белый снег» – байопика о трехкратной олимпийской чемпионке и 14-кратной чемпионке мира Елене Вяльбе.

«Невероятная история лучшей лыжницы ХХ века Елены Вяльбе. Фильм основан на реальных событиях», – говорится в описании тизера. Планируется, что байопик выйдет на большой экран 25 февраля 2021 года.

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  • Режиссер фильма – Николай Хомерики, главную роль исполнила Ольга Лерман.
  • Сейчас 52-летняя Вяльбе возглавляет Федерацию лыжныз гонок России.

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