Появился первый тизер фильма «Белый снег» – байопика о трехкратной олимпийской чемпионке и 14-кратной чемпионке мира Елене Вяльбе.
«Невероятная история лучшей лыжницы ХХ века Елены Вяльбе. Фильм основан на реальных событиях», – говорится в описании тизера. Планируется, что байопик выйдет на большой экран 25 февраля 2021 года.
Лыжные гонки
Большунов не защитит «БХГ». Может, к ЧМ лучше готовиться в России?
- Режиссер фильма – Николай Хомерики, главную роль исполнила Ольга Лерман.
- Сейчас 52-летняя Вяльбе возглавляет Федерацию лыжныз гонок России.
Лыжные гонки
Сборная России может пропустить значительную часть этапов Кубка мира
Лыжные гонки
Этап Кубка мира в Лиллехаммере перенесен на более поздний срок