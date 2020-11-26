Лыжный сезон стартует вот-вот, в пятницу 27 ноября, но здесь не будет традиционных предсезонных раскладов о том, кто возьмет Кубок мира, кто сделает акцент на чемпионат, а кто пропустит ради подготовки к Оберстдорфу-2021 «Тур де Ски». В 2020-м все прикидки бесполезны – любого лыжника могут отстранить от стартов и посадить на карантин вместе со всей сборной. Поэтому мы просто посмеемся и улыбнемся.

Пока лыжные гонки считаются суровым видом спорта с подачи немногословных российских лыжников, болельщики делают все по-другому – собираются в группы по интересам, обсуждают каждую гонку, ждут редких комментариев с Кубка мира, а главное – в беседах формируют лыжную массовую культуру. В лыжах есть даже свои узкоспециализированные мемы, по которым можно выявлять единомышленников. Понял, о чем речь – значит, ты принят в тусу.

Лыжные гонки Клебо: «На свадьбе Большунова я был бы официантом и подавал еду» 10/09/2020 В 06:59

Непоздравленный Большунов

Когда Александр выиграл общий зачет Кубка мира в сезоне-2019/20, это стало одним из величайших достижений русских лыж. Большунов боролся с дерзким норвежским ровесником Йоханнесом Клебо, оба метко шутили друг о друге и были практически неотделимы в соперничестве.

Йоханнес Клебо, Александр Большунов Фото: Getty Images

Саша окончательно оформил победу после неявки норвежцев на канадские этапы, и журналистов больше всего волновало, поздравил ли его Йоханнес. Находившийся на другом конце света Клебо не поздравил Александра, но корреспонденты решили во что бы то ни стало найти человека, который это сделал. «А вы поздравили Большунова с победой в Кубке мира?» – дежурный вопрос для лыжных интервью межсезонья-2020.

Журналистам пришлось сложно. Большунова не поздравили Юлия Белорукова, Андрей Ларьков, Артем Мальцев – это только те, кого спросили: а сколько промолчавших еще остается! Незадача. А вот Глеб Ретивых поздравил. Из норвежцев отметился Сьюр Рёте.

Боец MMA Устюгов

Второй лидер сборной России оставил топовые результаты в 2017-м, а ярчайший хайлайт последних лет с участием Сергея – его разборки с Клебо на ЧМ-2019. Не на лыжне, а после полуфинала спринта. Устюгов немедленно подлетел к норвежцу, толкнул его и похлопал по щеке после в общем-то рабочей заминки по ходу гонки.

Устюгов набросился на Клебо, толкнул в плечо и пошлепал по щеке после инцидента на трассе

Тогда лыжник переквалифицировался в бойца смешанных единоборств не впервые – болельщики помнят, как в марте 2016-го он постучал по голове Ула Вигена Хаттестада, еще одного олимпийского чемпиона из Норвегии, а на победном «Тур де Ски» два раза ударил палкой шведа Маркуса Хелльнера – они не могли поделить лыжню.

Палец Клебо

Большунов выиграл Кубок мира с безумно уверенным отрывом, но он мог бы сократиться, если бы не палец Йоханнеса Клебо. Перед стартом февральского этапа в Фалуне Йоханнес продемонстрировал в инстаграме зафиксированные средний и безымянный пальцы, выражение лица явно говорило о неприятности. Безрассудный юнец сломал палец в боксерском игровом автомате, лупя по груше, и чудом восстановился только к многодневке «Ски Тур», где бежал со специальной лангетой.

Палец Йоханнеса стал главным героем «Тура», о нем гласили заголовки спортивных газет и сайтов. Ради пальца организаторы нарушали собственные правила, а русские болельщики быстро откопали флэшбек годичной давности, где Клебо лупит по аналогичному автомату с приклеенной фотографией Большунова.

В конце апреля норвежец выставил похожее фото – на этот раз вместе с безымянным пальцем пострадал мизинец. «Упс, я сделал это снова», – написал Клебо, который на этот раз неаккуратно сыграл в баскетбол. Устоит ли палец в коронавирусном сезоне?

Помада Йохауг

Очередной мем о норвежцах идет из 2016-го – Тереза Йохауг сдала положительный тест на анаболический стероид клостебол и была дисквалифицирована. В объяснениях она использовала версию с кремом для губ, в котором содержался препарат, и антидопинговые органы это приняли. Но, конечно, не российские болельщики, которые преобразовали крем в губную помаду и пользуются этим изобретением уже четыре года.

В комментариях на спортивных сайтах Терезу зовут не иначе как Помадка, а под ее публикациями в соцсетях частенько можно увидеть эмодзи с помадой. Чаще всего – с русскоязычных аккаунтов. Йохауг очень обижалась и даже хотела отключить возможность комментирования, но это вряд ли поможет – мем прижился как влитой.

Тереза Йохауг Фото: Imago

Парикмахерская Полторанина

Гораздо круче все обставили читеры с ЧМ-2019, которых накрыла австрийская полиция. Два австрийца, два эстонца и Алексей Полторанин из Казахстана переливали кровь в допинг-притоне, замаскированном под парикмахерскую.

Объяснения Алексея не ограничились «визитом к барберу» и были достаточно традиционными для спортсменов из стран СНГ. Он забрал данные изначально признательные показания, а затем заявил, что не успел использовать кровяной допинг – только собирался. «Мам, это пацаны переливали кровь, а я рядом стоял», – как бы объяснил полиции Полторанин.

Калле Халварссон

Все лыжники упоминались в связи с каким-то случаем, но швед Калле Халварссон будет сам по себе – это тот случай, когда есть человек-мем, примерно как человек-оркестр. Обладая грандиозным потенциалом, Калле к 30 годам не выиграл ничего значимого, кроме нескольких эстафетных медалей чемпионата мира.

Перед сочинской Олимпиадой он строил планы на несколько золотых медалей, но подхватил кишечный грипп и чуть не заразил всю сборную, а перед эстафетой уехал домой. Эстафету шведы выиграли.

Калле Халварссон Фото: Imago

Если бы существовал неофициальный рейтинг по числу снятий с соревнований, Калле бы его выиграл. А еще можно делать смелую ставку «нет» на то, выйдет ли он на старт или доберется ли до этапа вообще. Причины проблем со здоровьем разные, но чаще всего – пресловутый ЖКТ: слова «Калле» и «туалет» для лыжных болельщиков практически синонимы. Когда на шведских этапах «Ски Тура» возле трассы вдруг обнаружились маскоты в виде биотуалетов, все без объяснений все поняли и связали их появление с многострадальным Халварссоном. Который к тому моменту уже снялся с многодневки, предварительно проведя неделю в больнице на обследовании желудка.

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