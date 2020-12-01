Сборная Норвегии по лыжным гонкам не будет заявляться на декабрьские этапы Кубка мира в Давосе и Дрездене, информирует сайт Норвежской федерации лыжного спорта.

«Комитет по лыжным гонкам провел встречу с руководством и принял такое решение. В текущей ситуации также не планируется участие Норвегии в «Тур де Ски» в январе 2021 года», – говорится в заявлении.

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Спортивный директор норвежской сборной Эспен Бьервиг подчеркнул, что решение по «Тур де Ски» может быть пересмотрено, если ситуация с коронавирусом изменится.

«Наша главная цель в этом сезоне – это чемпионат мира в Оберстдорфе. Мы подвели итоги выходных. Помимо риска в путешествиях, мы убедились, что сохранять дистанцию ​​и избегать тесного контакта на Кубке мира сложнее, чем мы предполагали вначале. Легкие для лыжников – это инструмент, и мы не знаем возможных последствий COVID-19. Поэтому мы должны соблюдать меры предосторожности», – сказал Бьервиг.

Ранее о снятии с декабрьских соревнований объявил лидер норвежской сборной, трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

«Тур де Ски» пройдет 1–10 января в Швейцарии и Италии.

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