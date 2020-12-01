Когда Татьяна Сорина заняла второе место на мини-многодневке в Руке, я написала поздравление Егору Сорину – ее мужу и тренеру, который руководит молодежным составом сборной России и также находится в Финляндии. Прошел день после соревнований, и шведский журналист Людвиг Холмберг разразился провокационной статьей, в которой обвинил Татьяну в употреблении допинга. Холмберг уже несколько лет охотится за русским допингом, но в этот раз вышло чересчур грязно даже для него. Доказательств никаких – только то, что Сорина вдруг показала хорошие результаты.

Пришлось снова писать Егору, и он пообещал дать комментарий на следующий день. А аккурат к моменту созвона норвежцы объявили о снятии с Давоса и Дрездена полным составом – поэтому разговор немного затянулся.

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– Егор, как вам шведский опус?

– Я не хотел комментировать, когда только в одном источнике этот перевод появился, но потом со всех сторон перепечатывать стали, и, конечно, понял, что надо высказаться. Подобные статьи разрушают вообще саму идею и цель профессионального спорта – популяризацию лыжных гонок в частности и спорта в общем. Наша задача – привлечь подрастающее поколение к спорту, к физической активности. Так как у нас многие читают новости, интернет – подобные статьи отпугивают и мешают развитию спорта.

Что касается именно этой статьи – на мой взгляд, она написана дилетантом, который просто захотел поднять лишний раз какую-то шумиху в интернете, набрать лайки, клики, читателей, вбросив утку. Сама статья абсолютно непрофессиональна – некоторые вещи, которые он указал, были ложными. Например, то, что РУСАДА с весны не проводит тестирования – это не так. У нас по ходу межсезонья несколько раз даже у моей молодежной группы, не у основного состава, брали допинг-тесты. В том числе в сентябре на летнем первенстве, когда Таня выиграла. Она тоже сдавала тест. Как минимум это искажение, если он выдает это за правду.

По поводу Тани – естественно, он предположил очень глупо, хотя бы поинтересовался бы, как Татьяна тренировалась. Знал бы, что 11 марта она родила и 10 ноября только закончила кормить ребенка. Если бы он такой информацией располагал, у него бы даже предположения не возникло, что Таня может что-то принимать. Когда ребенка кормишь, там даже обычное спортивное питание противопоказано. Приходилось жертвовать этим, воду с вареньем пить, на что у ребенка нет аллергии.

Татьяна Сорина, Тереза Йохауг, Эбба Андерссон Фото: Imago

– За пару минут до нашего разговора стало официально известно, что норвежцы не едут в Давос и Дрезден. В сборной знали об этом?

– Да, доходили определенные слухи. Нам, честно говоря, непонятны их действия. Если они снимаются с Давоса и Дрездена, но «Тур де Ски» вроде рассматривают, то непонятно, почему бы им сейчас не перелететь в Европу, в Давос, здесь изолироваться и тренироваться. Здесь не мегаполис, такие же маленькие городки, как у них в Норвегии. Есть возможность снять отель, жить, спокойно тренироваться, пробежать этап в Давосе. Необязательно даже ехать в Дрезден тем, кто будет в «Тур де Ски» участвовать. По нашему примеру, по примеру многих сборных. Американцы тоже будут в этой части Европы с минимальными переездами находиться. Как мне кажется, это безопаснее, чем потом лететь перед самим «Тур де Ски». В любом случае, им придется, если они хотят выступать. Даже на чемпионат мира им придется лететь. Все эти вещи, которых они боятся – им все равно придется через это пройти. Сейчас они слетали на этап Кубка мира в Руке, – слава богу, что ни одного реально положительного теста, ни одного заболевшего не было именно на мини-туре. Никто в течение тура, по моей информации, не заболел. Чего они боятся, мне непонятно. Если это какие-то игры начинаются – не знаю, что их мотивирует.

– Сказали, что ставят все на чемпионат мира, а сейчас хотят уменьшить риски. Боятся, что заболевание коронавирусом повлияет на дальнейшую карьеру.

– К чемпионату мира, я думаю, риск заразиться будет определенно такой же. Да, угроза большая есть, нужно очень внимательными быть. Мы стараемся минимальные переезды использовать, пытаемся как-то отделить сервис, персонал и тренеров от спортсменов. Такие меры никогда раньше не предпринимались. Я считаю, что этого достаточно для данной ситуации. Риск заболеть любой болезнью есть. Тот же самый грипп может сказаться очень сильно на всей подготовке. Грипп сезонный, можно тогда вообще никуда не выезжать и сидеть дома. Футболисты ездят, есть случаи заражения, но потом выздоравливают. Тот же самый Роналду выздоровел, и это не мешает ему после этого показывать великолепную игру и быть лучшим футболистом в мире. Для нас это странно. Но мы их не осуждаем, это их решение.

– Шведы тоже заявили, что могут сняться. Если они не приедут, у сборной России все по плану? Готовимся к Давосу?

– Конечно. Все-таки надо учитывать, что мы большая лыжная семья – все страны работают на одно дело. Соревноваться на Кубке мира, популяризировать наш вид спорта. Мы должны в одной лодке быть. А если сейчас одни не приедут, вторые не приедут, то это, конечно, скажется. По крайней мере, мы будем делать все, что от нас зависит. Если есть соревнования в календаре, если их не отменяют заранее, то мы приедем и будем к ним готовиться. По аналогии с Канадой, когда мы полетели из Норвегии в Канаду – да, уже начинала бушевать пандемия, но страна-организатор сказала, что они проведут, FIS подтвердила, мы полетели. Буквально за один-два дня все изменилось, соревнования отменили. Да, мы положились на их решения, но мы не выпрыгнули из лодки раньше времени. Мы были вместе со всеми, играли по общим правилам. Зачем тогда FIS? Зачем те меры, которые предпринимаются? Я думаю, что нашим коллегам из Швеции и Норвегии надо как-то считаться с другими странами. Конечно же, мы понимаем, что Кубок мира без норвежцев и шведов будет неполноценен. Но куда деваться, это не от нас зависит.

– Это их проблемы.

– Да, это их проблемы. Нам их будет не хватать, как сейчас Саша Большунов сказал, что ему будет не хватать Клебо. Нам будет не хватать норвежцев, норвежек – мы хотим с ними соревноваться, хотим соревноваться с лучшими, но если такое их решение – мы его принимаем, будем тогда без них бегать. Помимо них есть сильные спортсмены и в других странах.

– Правильно понимаю, что единственная проблема – дорогие тесты?

– Были дорогие тесты как раз в Финляндии. В Швейцарии в полтора раза дешевле. В Италии еще в два раза дешевле, чем в Швейцарии. Думаю, дальше будет легче. Потом «Тур де Ски» – они говорят, что «Тур де Ски» не нравится, а по сути он будет проводиться практически в одной стране. Валь Мюстейр находится буквально в 40-50 минутах езды из итальянского Ливиньо, от Валь Мюстейра до Тоблаха тоже порядка полутора-двух часов на машине. Это все примерно в радиусе 400 километров.

– Звучит не так и страшно.

– Да! Это не какие-то перелеты на 1000 километров – это можно организовать, можно переезжать отдельным транспортом: тренеры отдельно, спортсмены отдельно, сервис отдельно. Так, по сути, всегда и делается. Это вопрос организации. Специально в этом году сделали в таком формате, не стали какие-то далекие места вводить, как раньше было. Все сделали очень компактно. Из Тоблаха в Валь-ди-Фьемме переехать тоже не больше двух часов на машине – 150 километров, если не ошибаюсь. Мне непонятно, почему такие опасения.

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